Torna l’appuntamento con il Superpalio: quattro equipaggi si sfidano in laguna

Orbetello (Grosseto). Sabato 31 agosto, alle 18, si correrà nelle acque della laguna il 33esimo Superpalio della costa maremmana, organizzato dall’associazione “Corsa dei Barchini” con la collaborazione del Comune di Orbetello, della Società Canottieri Orbetello, della Cooperativa dei Pescatori di Orbetello, della Proloco di Orbetello e dei Comitati Palio di Castiglione della Pescaia, Porto Ercole e Civitavecchia.

Il Superpalio della costa maremmana vede impegnati gli equipaggi dei Palii di Orbetello, Castiglione della Pescaia, Porto Ercole e Isola del Giglio, il cui equipaggio quest’anno sarà sostituito per questa edizione da Civitavecchia.

La prima edizione risale agli anni ’80, quando partecipava anche l’equipaggio di Porto Santo Stefano. Lo scorso anno il Palio si è svolto all’Isola del Giglio, nella baia del Campese, ed è stato Orbetello ad aggiudicarsi la vittoria (nella foto).

L’albo d’oro del Superpalio vede in testa Orbetello con 11 vittorie, seguito da Porto Ercole con 10 vittorie, Isola del Giglio con 6 vittorie, Talamone con 4 vittorie, Castiglione della Pescaia con 1 vittoria.

«La manifestazione, che prima si correva sempre in laguna – spiega il presidente dell’associazione “Corsa dei Barchini”, Gianluca Santi -, da qualche anno è itinerante tra i 4 paesi ed ogni anno cambia sede, per il 2024 è il turno di Orbetello di ospitare gli altri partecipanti. La tradizione remiera dell’intera area già è rintracciabile dai tempi dello Stato dei Presidi di cui restano molti documenti e quadri dell’epoca, che testimoniano l’utilizzo di imbarcazioni a remi per il trasporto di merce, soldati e materiali nel territorio dello Stato dei Presidi, a partire dallo specchio lagunare di Orbetello e nei porti principali di Porto Ercole, Porto Santo Stefano e Talamone, fino ad arrivare ai territori più lontani come Isola del Giglio, Isola d’Elba con Porto Azzurro, Castiglione della Pescaia e Piombino. I rapporti tra i diversi territori dello Stato dei Presidi si sono basati per secoli sul trasporto marittimo a remi e a vela; inoltre, molti cenni storici fanno riferimento a competizioni remiere durante le feste paesane a partire dal 1500. Da qui nasce l’intenzione negli anni ’80 di celebrare una parte importante della storia di tutto il nostro territorio con la finalità di unire con una regata i paesi che nei secoli hanno fatto parte del Reale Stato dei Presidi spagnoli o che si trovano in Maremma ed in Etruria, e da qui nasce il Superpalio».

«Siamo molto orgogliosi della nostra tradizione remiera – sottolinea l’assessore del Comune di Orbetello, Luca Minucci, che tra le altre deleghe detiene anche lo sport –: oltre a essere una grande manifestazione sportiva, il Superpalio come la corsa dei barchini, sono un emblema fondamentale della nostra storia che i rappresentanti delle numerose associazioni che collaborano all’organizzazione dell’evento portano avanti con fierezza. Per questo non possiamo che ringraziarli e, come amministrazione, essere sempre in prima linea per dare il nostro sostegno e contributo».

Per questa edizione saranno presenti gli equipaggi di Orbetello, Porto Ercole, Castiglione della Pescaia e Civitavecchia che, sabato 31 agosto, si sfideranno nelle acque della laguna alle 18, con partenza e arrivo dall’iconica ex polveriera Guzman.

Isola del Giglio per questo anno, a seguito di qualche problema, farà un anno di stop ed è stata invitata la città di Civitavecchia, che in aprile organizza una manifestazione simile, alla quale tutti i paesi della zona sono invitati. La gara sarà su 6 vasche da 400 metri nel tratto di laguna di levant,e con partenza e arrivo alla polveriera Guzman, per un totale di 2400 metri. La particolarità del Superpalio è che in ogni paese si corre su un campo gara diverso con misure diverse scelte dal paese ospitante in base al proprio Palio locale. Gli equipaggi sono composti da 4 vogatori ed un timoniere ed i partecipanti provengono dai paesi coinvolti nella regata, dove devono essere o essere stati residenti; le imbarcazioni sono gozzi in vetroresina uguali per peso e lunghezza.

Il programma

Il ritrovo degli atleti sarà alle 17.00 presso la Canottieri Orbetello, dove sono ormeggiate le imbarcazioni, gli equipaggi alle 17.30 si sposteranno a remi fino al lungolago di Levante, nei pressi della Guzman, dove si svolgerà la regata.

Gli equipaggi inizieranno il riscaldamento nella zona delimitata per la regata e alle 18.00, dopo il sorteggio delle corsie, prenderanno posizione sui loro gavitelli per la regata.

La gara inizierà alle 18.00 ed alle 18.30/18.40 ci sarà la premiazione.

L’accesso agli spettatori della regata è libero, gratuito ed aperto a tutti i cittadini ed i turisti senza distinzione.

Equipaggi

Orbetello

Presidente: Gianluca Santi

Allenatore: Massimiliano Fortunato

Timoniere: Alessandro Giovani

1° remo: Marco Casetta

2° remo: Dennis Fanciulli

3° remo: Francesco Ventura

4° remo: Pietro De Maria

Riserva: Federico Cappoli

Castiglione della Pescaia

Presidente: Giancarlo Farnetani

Allenatore: Simone Boldi

Timoniere: Niccolò Betti

1° remo: Sebastiano Biancalani

2° remo: Manuel Petragli

3° remo: Fabio Giovannelli

4° remo: Andrea Giardini

Riserva: Tommaso Veri

Porto Ercole

Presidente: Oreste Milozzi

Allenatore: Fernando Parodi

Timoniere: Leonardo Fusini

1° remo: Samuel Albania

2° remo: Tommaso Antongini

3° remo: Niccolò Fiorentini

4° remo: Andrea Santi

Civitavecchia

Presidente: Sandro Calderai

Allenatore: Gennaro Lo lacono

Timoniere: Davide Orlandi

1° remo: Ivano Scotti

2° remo: Gennaro Lo lacono

3° remo: Abraoo Silva Moraes

4° remo: Daniele Pinchi