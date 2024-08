Lemon Tree: il superyacht di lusso lungo 61,5 metri approda all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Martedì 20 agosto, i maestri di Tango della scuola Blue Moon, Tiziana Pagliuca e Sergio Santi (nella foto in basso), nominati yacht hunters da Artemare Club, hanno incrociato con il gommone, fotografandolo, il super yacht Lemon Tree, nel mare di Pozzarello, vicino a Porto Santo Stefano.

La brava e bella reporter di mare Tiziana ha documentato con diversi scatti la grande nave da diporto, mentre Sergio manovrava con alta perizia il gommone di nove metri.

Al termine del “lavoro”, sono atterrati con il loro mezzo nautico al molo Garibaldi del Porto del Valle e hanno ricevuto il guidone navale di Artemare Club da far garrire in mare, con i complimenti del comandante Daniele Busetto per la preziosa collaborazione per l’archivio storico dello Yachting dell’associazione.

Il Lemon Tree, battente bandiera dell’Isola di Man, è un super yacht a motore di lusso di 61,5 metri, precedentemente chiamato Claud 9, costruito da Sanlorenzo e consegnato nel 2021 per ospitare comodamente fino a 12 ospiti in 6 suite; è alimentato da 2 Caterpillar 3516B eng, con una velocità di crociera di 15 nodi e una velocità massima di 17 nodi.