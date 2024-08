Laguna, il sindaco: “Situazione in costante miglioramento, ma rimaniamo attenti”

Orbetello (Grosseto). «Già da oltre una settimana in laguna registriamo una situazione in costante miglioramento, la moria può considerarsi terminata e, per questo, si sono concluse anche le operazioni di somma urgenza»: a dirlo è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti che, nel corso della mattinata, ha decretato anche la chiusura del Coc.

«L’attività di raccolta delle carcasse – spiega ancora il primo cittadino lagunare – sta registrando quantitativi quasi nulli di pesce, confermando una condizione della laguna in costante miglioramento, perciò le operazioni di somma urgenza relative alle competenze della protezione civile comunale sono da considerarsi concluse».

«Il Coc – prosegue il sindaco – è stato quindi chiuso in quanto le condizioni di apertura, legate alla moria, sono venute meno. La chiusura del Coc, però, non comporta la chiusura dell’emergenza dichiarata dalla Regione Toscana: è finita la fase di somma urgenza, in quanto le attività legate alla moria richiedevano un’attezione particolare. L’emergenza ambientale dichiarata dalla Regione Toscana va avanti e attendiamo indicazioni per la distribuzione dei relativi fondi messi a disposizione per i ristori alle attività produttive che hanno subito danni economici».

«Relativamente alla laguna resta uno stretto monitoraggio dell’intero specchio d’acqua – conclude il sindaco – e rimane l’attenzione. E’ comunque indubbio il miglioramento, confermato anche dalle immagini satellitari scattate fino a ieri, 19 agosto. Il punto della situazione sarà fatto nuovamente in sede di Comitato tecnico scientifico, che si riunirà il prossimo 28 agosto».