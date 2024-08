L’Argentario al buio da due giorni per un black out

Argentario (Grosseto). Da due giorni l’Argentario, affollatissimo di turisti e residenti per il Ferragosto, è rimasto per molte ore senza energia elettrica con ingenti danni per le attività turistiche.

Mercoledì 14 agosto la luce è mancata a Porto Ercole,dal pomeriggio a sera tardi, interessando, pare, 3.000 utenze di alberghi, negozi, residence e case; oggi, giovedì 15, Ferragosto, a Porto Santo Stefano è saltata dalle nove di mattina per quasi tutto il paese, da Pozzarello in poi e al momento non è stata ancora ripristinata.

Artemare Club sta inviando gli auguri per Whatsapp alle tante/i simpatizzanti anche all’estero con la dicitura “Ferragosto speciale al buio all’Argentario godiamoci la natura”!.

“Per i danni e la cattiva pubblicità turistica del territorio del disservizio prolungato – si legge in una nota di Artemare – ci penseranno le autorità preposte per individuare responsabilità, pubbliche e private”.