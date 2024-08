Laguna, il sindaco: “Situazione stabile, le panne stanno dando risultati soddisfacenti”

Orbetello (Grosseto). «La situazione della laguna rimane costante senza grossi scossoni o novità: le panne sembra stiano dando riscontro positivo, le spiagge sono balneabili e l’aria risulta nei parametri»: a dirlo è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti.

«Le panne fatte collocare dal Comune all’uscita del canale di Ansedonia come misura sperimentale – spiega il primo cittadino lagunare – funzionano. Certo, sono una misura perfettibile per il futuro, ma stanno garantendo un buon risultato, permettendo il regolare deflusso a largo delle acque della laguna e favorendo la tutela della fascia costiera».

«La situazione resta ancora stabile – conclude il primo cittadino –, ma resta altissima l’attenzione e costante il monitoraggio. Anche dai primi risultati del monitoraggio dell’ariaemergono dati nei parametri. Domani (domenica 11 agosto, ndr), inoltre, sarà effettuata una nuova mappatura delle coste interne della laguna per fare una ricognizione degli accumuli di pesce, se i risultati fossero positivi, come nei giorni scorsi, il servizio di rimozione delle carcasse diminuirà in modo sostanziale».