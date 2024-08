Laguna, il sindaco: “La situazione è sostanzialmente invariata”

Orbetello (Grosseto). «In laguna la situazione è ancora stazionaria, importanti gli sviluppi delle prossime 36 ore a seguito dei due giorni di scirocco. Tutta l’area resta sotto stretto monitoraggio»: a dirlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, che, ormai quotidianamente, fa il punto sullo stato di salute della laguna a 9 giorni dal peggioramento delle condizioni dell’ecosistema.

Continua il lavoro di monitoraggio, controllo e lavoro di rimozione delle carcasse sui 42 chilometri di sponde interne della laguna, tra ponente e levante.

«Le sponde – spiega il primo cittadino – sono state battute più volte in questi 9 giorni, per un totale di oltre 400 chilometri interessati dal servizio di controllo, monitoraggio e rimozione svolto dalle squadre organizzate dal nostro coordinamento della protezione civile, che ringraziamo per lo straordinario lavoro predisposto nel giro di pochissimo tempo e che ha dato risultati positivi».

«Oltre agli operatori delle ditte – aggiunge il sindaco –, ringraziamo i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto per aver fornito supporto con uomini e mezzi: la loro attività di rilievo georeferenziato prosegue sullo specchio della laguna di ponente per l’individuazione delle carcasse da rimovere che consente la programmazione della raccolta».

«Nella serata di domani (domenica 4 agosto) – conclude Casamenti – i venti dovrebbero tornare a spirare dai quadranti nord e solo allora potremo fare un bilancio più puntuale della situazione che comunque, per il momento, abbiamo contenuto, salvaguardando tutte le nostre spiagge, che restano pienamente fruibili».