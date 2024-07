Laguna, Argentario & Friends lancia la petizione: “Disastro inaccettabile, servono interventi urgenti”

Orbetello (Grosseto). La drammatica situazione della laguna di Orbetello ha notoriamente messo in allarme tutti i cittadini. La crisi, che ha visto migliaia di quintali di pesci morti a causa di fenomeni anossici e della proliferazione incontrollata di alghe, preoccupa profondamente la comunità, compresa la numerosa popolazione di romani che hanno scelto l’Argentario e Ansedonia come luogo del cuore.

Marcello Mentini, presidente dell’associazione Argentario and Friends, ha dichiarato: “La moria di pesci nella laguna di Orbetello è un disastro ambientale che colpisce non solo l’ecosistema, ma anche l’intera comunità. È inaccettabile che si debba arrivare a questi punti per vedere un’azione concreta. Urge l’istituzione di un ente di gestione dotato di risorse adeguate per affrontare queste emergenze e prevenire future catastrofi. La nostra associazione è pronta a collaborare con le istituzioni per trovare soluzioni efficaci e sostenibili.”

Inoltre, la comunità dell’Associazione Argentario and Friends organizzerà una petizione per chiedere un intervento immediato. “Invitiamo tutti i residenti stagionali a unirsi a noi in questa iniziativa – termina Mentini –, contribuendo così a rafforzare la nostra voce e a promuovere un cambiamento positivo”.