“Come una volta”: la mostra mercato dell’artigianato creativo sbarca in paese

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si terrà giovedì 1° agosto, dalle 8 alle 23.30, nel piazzale dei Rioni di Porto Santo Stefano, l’evento “Come una volta”, organizzato da Cna Grosseto insieme all’associazione Materiae. Protagonisti per un giorno saranno i prodotti artigianali e tipici di varie realtà artigianali, che saranno esposti in riva al mare.

Il mercatino

In totale sono una decina i banchi che esporranno prodotti di artigianato artistico, che spaziano dalla ceramica alla sartoria maremmana, dal decoupage alla bigiotteria creativa, dall’artigianato etnico all’uncinetto, passando per la gioielleria e le ghirlande di gesso. La prossima tappa della mostra mercato dell’artigianato e dei prodotti del territorio sarà, dunque, giovedì prossimo nel piazzale dei Rioni di Porto Santo Stefano, per poi dare appuntamento ai visitatori a Follonica, giovedì 8 agosto.

Sono, dunque, le zone di mare a ospitare la mostra e a dare vita all’artigianato creativo, in particolare Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Follonica e, infine, Castiglione della Pescaia. Per informazioni sulla mostra mercato e sulle altre attività organizzate da Cna Grosseto è possibile visitare il sito www.cnagrosseto.it.