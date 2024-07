Laguna, il Collettivo Kairos organizza un incontro pubblico e lancia la petizione: “La Giunta si dimetta”

Orbetello (Grosseto). In seguito al collasso ambientale della laguna di Orbetello, il Collettivo Kairos ha ritenuto necessario organizzare un’assemblea pubblica, aperta alla cittadinanza, “per confrontarsi e comprendere insieme la complessità della situazione, grazie ad interventi di competenza tecnica e scientifica”.

“Alla luce della gravità degli ultimi avvenimenti e delle reazioni scomposte e inadeguate della Giunta comunale, si è ritenuto doveroso che debba essere adesso la società civile a dire la propria, a pretendere spiegazioni e ad instaurare un dialogo diretto con istituzioni, partiti e associazioni territoriali – si legge in una nota del Collettivo Kairos -. È necessario dibattere pubblicamente di ciò che sta accadendo, per cercare di portare le istanze non soltanto di qualche categoria commerciale, ma di tutta la popolazione. Per questo, lunedì 29 luglio, alle ore 18, si svolgerà un’assemblea pubblica in piazza del Plebiscito, ad Orbetello, davanti al Comune”.

“La tragica situazione della laguna, per quanto emblematica, non è certo l’unica motivazione del malcontento di cittadini e cittadine. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo assistito ad un’evidente degenerazione del nostro territorio, che appare sempre più trasandato e abbandonato a se stesso – prosegue il comunicato -. Ciò è evidente dal crescente sfaldamento economico-sociale e occupazionale, così come dall’assenza totale di progetti e offerte culturali; il tutto perpetuato da una classe dirigente locale che non appare in grado di interpretare i disagi delle persone e i problemi del territorio o di fare una proposta politica in grado di cambiare lo stato di cose attuale. Così, pensiamo che sia più che mai doveroso avviare un processo collettivo di rielaborazione politica, sociale e culturale, in grado di produrre una prospettiva nuova di sviluppo del territorio, che tenga assieme esigenze economiche e occupazionali, proposte culturali e una più sensibile coscienza ambientale”.

“Perciò, invitiamo a partecipare tutta la cittadinanza di Orbetello, i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria. Speriamo la partecipazione sia alta e non frenata dalla paura di attirare attenzione sull’evidente emergenza ambientale che sta affliggendo Orbetello: l’attenzione è già alta ed arrivata addirittura a livello nazionale, dunque l’importante adesso non è nascondersi, ma lottare per un cambiamento – termina la nota -. Oltre a ciò, abbiamo deciso anche di organizzare una petizione online per chiedere le dimissioni di tutta la Giunta comunale, in quanto tutti e tutte corresponsabili dell’incuria del territorio in cui viviamo e della sottovalutazione della crisi lagunare in essere: https://chng.it/74xyTFyBhr“.