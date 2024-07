Soccorso in mare e buone pratiche in acqua: il Comune celebra il “World Drowning Prevention Day”

Orbetello (Grosseto). Il 25 luglio si celebra il “World drowning prevention day”, la giornata di prevenzione globale dell’annegamento, e il Comune di Orbetello ha organizzato, a partire dalle 10 allo stabilimento I Delfini, una dimostrazione interforze sugli interventi necessari in caso di emergenza con rischio di annegamento in spiaggia.

«In occasione della giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento – spiega il consigliere delegato ai beni demaniali del Comune di Orbetello, Ivan Poccia –, abbiamo organizzato, in collaborazione con la Fee, fondazione che ci ha premiato con la Bandiera blu anche nel 2024, un evento che ha lo scopo di illustrare le buone pratiche per prevenire l’annegamento e fare una dimostrazione della catena del soccorso in caso di emergenza»

All’evento prenderanno parte la Guardia Costiera, titolare del coordinamento del soccorso marittimo, la squadra nautica dei Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, con due mezzi messi a disposizione dal comitato Orbetello-Costa d’Argento, i Carabinieri Forestali e la Polizia Municipale di Orbetello: «L’evento – aggiunge Poccia – consisterà nella simulazione di un’emergenza in acqua. La Guardia Costiera coordinerà tutte le attività, preleverà il malcapitato in mare e lo trasborderà con la moto d’acqua ai Vigili del Fuoco che, a loro volta, lo porteranno a terra dove, all’interno di un cordone di sicurezza approntato da Guardia Costiera, Carabinieri Forestali e Polizia Municipale, sarà affidato alle cure del personale sanitario e dei soccorritori volontari della Croce Rossa – Comitato di Orbetello Costa d’Argento, che procederanno alle manovre di rianimazione».

All’evento sarà presente anche una delegazione di ragazzi: «Sul posto – conclude il consigliere delegato – saranno presenti anche i ragazzi che partecipano alla colonia estiva del Fenicottero Rosa, che saranno coinvolti direttamente nelle attività e ai quali sarà rilasciato il materiale illustrativo sulle buone pratiche da seguire in acqua, messo a disposizione nel gazebo che sarà allestito dai Carabinieri Forestali».

I soccorritori della Croce Rossa – Comitato Orbetello-Costa d’Argento saranno presenti all’evento con due mezzi, tra cui un’ambulanza, e con alcuni volontari di area 1, 2, 3, tra cui Mauro Pasquarelli, Piera Casalini e Paolo Anastasia. Le operazioni di soccorso e le manovre di rianimazione, per quanto riguarda la Croce Rossa, saranno coordinate dal direttore sanitario del comitato, il dottor Giorgio Rizzardi.