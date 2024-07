Prevenzione incendi: attivato il presidio dei Vigili del Fuoco nella riserva naturale

Orbetello (Grosseto). Questa mattina è stato attivato il presidio rurale di Ansedonia, situato all’interno della riserva naturale Duna Feniglia, nel comune di Orbetello, istituito nel luglio del 2023 nell’ambito di un progetto nazionale sviluppato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco per la protezione dal rischio di incendio boschivo nelle aree naturali di elevato pregio e caratterizzate da rilevanti fattori di vulnerabilità.

Il Comandante di Grosseto, Pietro Vincenzo Raschillà, ha accolto il Comandante dei Carabinieri per la Biodiversità, Colonnello Giovanni Quilghini, ed il Comandante dei Carabinieri Forestali di Grosseto, Tenete Colonnello Marta Ciampelli, insieme al direttore del Parco regionale della Maremma, Enrico Giunta, e al direttore della riserva Wwf di Burano, Adriano Argenio, tutti interessati dall’iniziativa.

Nel corso del breve incontro sono state illustrate le modalità con cui il servizio verrà svolto, individuando sia percorsi di vigilanza attiva che la posizione di tutte le risorse idriche, potendosi inoltre avvalere dell’utilizzo di droni (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per effettuare il precoce rilievo di un eventuale focolaio in occasione di monitoraggi preventivi, con invio di dati georeferenziati e immagini.

L’occasione è stata particolarmente utile per mettere a punto nuove sinergie di collaborazione per concorrere all’attività di prevenzione degli incendi boschivi svolta dai Carabinieri Forestali su tutto il territorio provinciale

Il presidio verrà attivato in modo frazionato, quindi su più periodi nel corso dell’estate, in funzione di andamenti meteo che prevedono osituazioni di pericolo elevato per lo sviluppo di incendi rurali; sarà presente una squadra operativa completa costituita da 5 vigili del fuoco, dotata di 2 automezzi antincendio di tipo leggero, che svolgerà orario di servizio dalle 8 alle 20.