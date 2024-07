Le attività della Cadic non si fermano in estate: continua l’assistenza alle persone bisognose

Porto Santo Stefano (Grosseto). In piena estate la Nuova Cadic di Porto Santo Stefano prosegue nell’aiuto ai bisognosi con la distribuzione dei generi alimentari ed il supporto nel pagamento dei servizi di prima necessità. Ma l’attenzione dei volontari è anche proiettata alla ripresa autunnale dei corsi e delle attività, che coinvolgono decine di persone.

Si inizierà l’11 settembre con la presenza al mercatino di seconda mano “Street WollaPoop”, tra via Roma e via Marconi. Un’esperienza già vissuta lo scorso marzo con grande successo per quel che riguarda il fine delle vendite. Che è poi quello di destinare il ricavato alla Caritas parrocchiale per sostenerla nelle sue tante attività benefiche. La Cadic esporrà sui suoi banchi alcuni stupendi lavori del corso di ricamo “L’arte della nonna”, oltre ad oggettistica e vestiario.

Le lezioni, guidate da Licia Dubbiosi, riprenderanno il prossimo primo ottobre nei locali della chiesa dell’Immacolata, come sempre a cadenza bisettimanale.

E nello stesso periodo ripartiranno tutte le altre attività della Cadic rivolte essenzialmente ad aiutare le persone in difficoltà (compresi i molti stranieri che si stanno integrando nel territorio), i ragazzi che necessitano di un sostegno durante il loro percorso scolastico e, quanti, più semplicemente, sono alla ricerca di un modo intelligente e costruttivo di trascorrere il loro tempo libero.