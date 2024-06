Treno+bus: dal 29 giugno parte il servizio Argentario Link

Monte Argentario (Grosseto). Parte il 29 giugno il nuovo servizio intermodale “Argentario Link”, una delle novità regionali della Summer Experience di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane).

‘Argentario Link’ consentirà di viaggiare in treno fino a Orbetello-Monte Argentario e poi proseguire in bus fino a Porto Santo Stefano. Il biglietto treno + bus potrà essere acquistato in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia (biglietterie, sito web, App e Self-Service ) indicando come stazione di arrivo o partenza “Porto Santo Stefano”.

“E’ una bella notizia – dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani – che imbocca la strada giusta, quella dell’intermodalità, a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e sulla quale puntiamo molto. Un modello virtuoso, esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia che garantisce maggiore agilità a chi viaggia”.

Soddisfatto l’assessore regionale alla mobilità e ai trasporti Stefano Baccelli: “La possibilità di acquisto contestuale dei biglietti per treno e nave – spiega – è una delle maggiori novità per la Toscana contenute nel nuovo orario ferroviario estivo di Trenitalia, una soluzione smart per risparmiare tempo e ridurre le operazioni per programmare le proprie vacanze”

Oltre 35 collegamenti giornalieri nei feriali e 26 nei festivi, per raggiungere o partire dalla città dell’Argentario verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia.

Si tratta di una novità – e di un nuovo passo verso una mobilità sostenibile e integrata – nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi.

Nel dettaglio, selezionando come destinazione finale o di partenza “Porto Santo Stefano”, in un solo click si acquisterà il biglietto integrato del treno per la stazione di Orbetello (sulla linea Pisa-Roma) e quello dell’autobus, in coincidenza che dalla stazione arriverà fino al Porto Santo Stefano.

Il commento di Donatella Spadi

“Con ‘Argentario Link’ Porto Santo Stefano sarà più facilmente raggiungibile sia da chi vive nella nostra provincia che dai turisti. È una grande notizia per tutta la Maremma”.

La consigliera regionale Donatella Spadi commenta con entusiasmo la notizia del nuovo servizio intermodale “Argentario Link”, una delle novità regionali della Summer Experience di Trenitalia.

«Saranno così disponibili oltre 35 collegamenti giornalieri nei feriali e 26 nei festivi per arrivare o partire dalla città dell’Argentario verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia», aggiunge Spadi.

«La Toscana dimostra ancora una volta il desiderio e la capacità di integrare il sistema dei trasporti per migliorare la qualità della vita delle persone. Questa novità, che viene proposta proprio all’inizio della stagione estiva, mira anche ad arricchire l’offerta dei servizi della nostra provincia per accogliere i tanti turisti che scelgono la Maremma come meta delle loro vacanze», conclude Donatella Spadi.