Croce Rossa: donati quasi 100mila euro e 4 barelle motorizzate al comitato locale

Capalbio (Grosseto). È stato ufficialmente consegnato l’assegno da quasi 100mila euro al comitato di Capalbio della Croce Rossa Italiana. I fondi, raccolti durante la campagna di solidarietà promossa da “Tutti per Capalbio” e dedicata alla memoria dell’ideatore del progetto Francesco Mangani, serviranno per l’acquisto di quattro barelle motorizzate.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – della grande adesione che la campagna ha riscosso da parte dei cittadini e delle aziende locali. I fondi, che sono direttamente arrivati alla Croce Rossa, saranno fondamentali per facilitare l’operato dei volontari. Ci tengo a ringraziare i membri del comitato ‘Tutti per Capalbio’, ovvero Daniele Renzoni, Francesco Rosi, Francesca Catello e Gino Trabucco, e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va anche ai donatori, che hanno dimostrato grande sensibilità e amore per il nostro territorio”.

La cerimonia di consegna

La cerimonia di consegna dell’assegno del progetto “Capalbio per tutti” si è svolta questa mattina, sabato 22 giugno, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Tra i presenti anche Gino Trabucco, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana: “Sono felice – dichiara Gino Trabucco – del risultato che abbiamo ottenuto. Ci tengo a ringraziare, a nome anche di tutti i volontari, l’amministrazione capalbiese e coloro che hanno collaborato al successo dell’iniziativa. Un sentito grazie lo rivolgo a Francesco Mangani, una persona davvero eccezionale che ha fatto tantissimo per la riuscita della campagna”.

Il progetto solidale ha ricevuto il sostegno del Comitato MaremmaViva e il supporto tecnico di LudyAdv e Maremma in festa. “Il grande successo di questa iniziativa – spiega Francesco Rosi, presidente di MaremmaViva – ha confermato la generosità della comunità capalbiese e l’importanza dei volontari della Croce Rossa di Capalbio che, come diceva Calvino nel suo libro ‘Le città invisibili’, tessono una infinità di fili invisibili che vengono a rafforzare le relazioni tra tutti gli abitanti”.

Alla cerimonia sono intervenuti anche Daniele Renzoni e Francesca Catello, membri del comitato “Tutti per Capalbio”. “È la realizzazione di un desiderio – afferma il comitato –, restituire a Capalbio quello che Capalbio dà; quasi un debito di riconoscenza alla terra che ci ha fatto amare i luoghi di Maremma.”