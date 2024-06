“Vista mare”: ecco l’app che mostra telecamere su spiagge e calette in tempo reale

Orbetello (Grosseto). Un’app che mostra, in tempo reale, le condizioni meteo delle spiagge e calette della zona sud della provincia. Un’app che offre anche molti altri servizi: dai ristoranti ai diving dove affittare attrezzatura o barche. Sono solo alcune delle opportunità che offre l’app gratuita “Vista mare”, creata da Salvatore Cavallaro attraverso la sua azienda TS Argentario.

L’app è stata presentata questa mattina, nella sede di Orbetello di Confesercenti. L’associazione di categoria ha infatti, sin da subito, sostenuto l’iniziativa e supportato Cavallaro anche ad ottenere il patrocinio dei Comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Monte Argentario e Orbetello.

«Salvatore Cavallaro si occupa di sorveglianza e conosce bene questo tipo di tecnologia – afferma il direttore di Confesercenti Andrea Biondi -. Il progetto ci è piaciuto da subito, proprio per la spinta innovativa che ha e per la capacità di mettere in rete questo territorio creando un innegabile valore aggiunto per il territorio e la sua offerta turistica».

«Sono di Monte Argentario e mi occupo di sorveglianza e sicurezza – si racconta Salvatore Cavallaro -. Questa applicazione è gratuita e può essere scaricata da tutti, sia in italiano che in inglese. Ci sono quattro aree tematiche: le spiagge, gli eventi, lo sport e i negozi. Attraverso l’app posso visionare spiagge e calette: magari vedendo il mare mosso o una spiaggia o mare troppo affollati posso decidere di andare altrove. L’app è stata già apprezzata da chi ha le imbarcazioni, che, vedendo lo specchio d’acqua troppo affollato, decide di spostarsi in altre cale».

Oltre alle telecamere, si possono trovare i servizi che si trovano in quella zona: ristoranti, negozi, agriturismi, alberghi con contatti e sito internet. Poi c’è la possibilità di conoscere le esperienze outdoor presenti, che vanno dal trekking al kayak alle escursioni a cavallo.

«Abbiamo voluto dare il nostro patrocinio perché la sinergia, in momenti così difficili, tra imprenditori, territorio e amministratori è fondamentale – afferma l’assessore del Comune di Orbetello Maddalena Ottali –. I Comuni non hanno ricorse per fare sviluppo. Il privato da solo spesso non riesce. Da subito ho creduto che questa app sia un’operazione intelligente, che va ad aiutare le amministrazioni dove peccano: l’informazione turistica. Questo è un vero e proprio ufficio postale on line», conclude Ottali, che auspica una collaborazione stretta con gli uffici comunali.

L’assessore del Comune di Monte Argentario Chiara Orsini afferma: «Non c’è mai un limite al fare rete. Questa app mi pare un ottimo strumento per il turista e il residente. È una sorta di guida. Ci sono tutte le sfaccettature che possono interessare, per questo abbiamo sposato subito l’idea. Le condizioni meteo delle nostre spiagge sono una cosa che ci è sempre interessata e che con le telecamere della app si possono vedere in tempo reale, oltre a comprendere l’affluenza sulle spiagge».

«Il collegamento delle telecamere ad un’app – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – può diventare un fattore decisivo per il settore turistico legato alle attività balneari. Le persone, infatti, potendo comodamente monitorare e verificare le condizioni meteomarine che insistono sul nastro destinato alla balneazione, potranno decidere in maniera consapevole. È chiaro che un servizio di questo tipo rappresenta un valore aggiunto, utile al raggiungimento e alla fruizione delle nostre spiagge. Ci tengo a ringraziare Confesercenti per il fattivo contributo che ha saputo dare con questa iniziativa a tutto il territorio maremmano».

Armando Schiaffino, sindaco di Isola del Giglio, sottolinea il «forte interesse, anche della nuova amministrazione, nei confronti del progetto “Vista mare”. Non potrebbe essere altrimenti considerata l’alta valenza di promozione, fruibilità turistica e, perché no, anche della stessa sicurezza della navigazione e della balneazione delle nostre coste».

Per segnalare eventi sul territorio sarà presto disponibile all’interno dell’app una sezione contatti.