Crisi palestinese: se ne parla in un incontro del Laboratorio per la Pace

Orbetello (Grosseto). Il Laboratorio per la Pace di Orbetello, in collaborazione con la libreria Periferica di Albinia, ha organizzato, per sabato 22 giugno alle 18, in via Pascucci 41, ad Albinia, un incontro pubblico per parlare di ciò che sta accadendo da decenni in Palestina e soprattutto della svolta drammatica di questi ultimi mesi.

Dialogheranno con i presenti Silvia De Marco, che ha passato tre anni della sua vita in Cisgiordania nell’ambito della cooperazione ed autrice del libro “Ricette di Confine: il cibo narrato dalla Palestina occupata”, e Giovanna Roncoroni, che racconterà la sua esperienza di psicoterapeuta in Cisgiordania e Gaza nel 2015 con Medici senza frontiere.

È previsto un collegamento da Ramallah con una testimonianza diretta dai luoghi dell’apartheid.

Per informazioni scrivere a laboratorio_orbetello@inventati.org.