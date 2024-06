Cadic: il corso di ricamo condiviso dalle vicarie della Caritas

Porto Santo Stefano (Grosseto). La Caritas della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello ha ritenuto il corso di ricamo organizzato ormai da trent’anni dalla Cadic di Porto Santo Stefano talmente valido sotto diversi aspetti da decidere di condividerlo con le vicarie del mare, dell’Albegna nord e del Fiora e della montagna.

La decisione, presa nel corso di una riunione conviviale a Porto Santo Stefano, è stata accolta con grande soddisfazione dai volontari della Cadic, a cominciare da Licia Dubbiosi, che coordina da sempre il corso, capace di dar vita a vere opere d’arte.

Ma non è solo la qualità dei lavori che ha spinto la Caritas parrocchiale a questa sorta di prestigioso riconoscimento.

Le lezioni sono anche – forse soprattutto – un momento di aggregazione e socializzazione per persone con vari disagi e difficoltà di integrazione. A cominciare dagli stranieri, davvero numerosi e che, tra un ricamo e l’altro, instaurano amicizie e diventano sempre più padroni della lingua italiana.

E come accade per Porto Santo Stefano, anche nelle altre vicarie ogni anno verrà realizzato un mercatino il cui ricavato andrà alla Caritas per sostenere le sue molteplici opere di beneficienza.