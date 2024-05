“Vivere con la porta aperta”: un incontro pubblico sull’affidamento familiare

Magliano in Toscana (Grosseto). Un pomeriggio dedicato all'”affidamento familiare“, uno strumento previsto dall’ordinamento giuridico italiano, che vede la possibilità di affidare, per un tempo limitato e stabilito dal giudice, un minore a una famiglia.

E proprio per parlare di questo importante strumento, molto utile quando le famiglie di origine vivono un periodo di difficoltà, il Comune di Magliano in Toscana, insieme alla zona distretto Colline dell’Albegna dell’Asl Toscana sud est e all’Auser di Magliano in Toscana e Scansano, ha organizzato un incontro, venerdì 10 maggio, alle 16.30, nella palestra comunale di Magliano, in via della Madonna 4, dal titolo “Vivere con la porta aperta”.

L’incontro

Proseguono, quindi, gli incontri promossi dall’amministrazione comunale che mettono al centro il benessere della persona e della famiglia, realizzati in collaborazione con altri enti e con il Terzo settore: dopo il convegno sulla ludopatia e il camper per il check up dell’occhio, arriva un’iniziativa incentrata sui bambini e i ragazzi che vivono situazioni difficili e su quanto la comunità può fare per loro.

Durante l’incontro, che vedrà anche la testimonianza di una famiglia affidataria, dopo i saluti degli amministratori, sono previsti gli interventi dei professionisti dell’Asl Toscana sud est: Agnese Mattera, psicologa e responsabile dell’Unità funzionale consultoriale dell’area distretto Colline dell’Albegna, Federica Donati, assistente sociale e referente di affidamento e adozioni, Manuela Detti, educatrice professionale, e Chiara Pagliari, assistente sociale.

L’incontro è libero e gratuito. Per informazioni: tel. 0564.869427.