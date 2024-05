Belem: il veliero che trasporta la fiamma olimpica costeggia la Maremma

Porto Santo Stefano (Grosseto). Belem, l’antico veliero con a bordo la fiamma olimpica proveniente dal porto del Pireo, sta risalendo il mar Tirreno per arrivare a Marsiglia per l’inizio dei festeggiamenti e sabato 4 maggio costeggerà la Maremma e sarà visibile, scortato da una nave da guerra francese di 70 metri.

Racconta il comandante Daniele Busetto di Artemare Club, nostro informatore, che segue la sua navigazione costantemente ed è molto legato al Belem da buon veneziano di origine, perchè in passato si chiamava Giorgio Cini e a Venezia formava i cosiddetti “marinaretti”, è la nave a vela più antica d’Europa, costruita nel 1896, lo stesso anno della prima edizione delle Olimpiadi moderne.

Occasione assolutamente da non perdere per tutta la giornata ddel 4 maggio per residenti e turisti della Maremna per salutarla in mare e dalla costa al suo passaggio, parola di Artemare Club.