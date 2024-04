“Attivi a qualunque età’”: una lotteria solidale per sostenere il progetto di Rotary e Misericordia

Monte Argentario (Grosseto). Lo scorso 14 aprile, nella sala “Madre Teresa di Calcutta”, in Corso Umberto 30 a Porto Santo Stefano, alla presenza di Affrico Tortora, consigliere del Comune di Monte Argentario e in qualità di pubblico ufficiale, sono stati estratti i biglietti vincenti dei due premi della “Lotteria della solidarietà” messi in palio dal Rotary Club Monte Argentario.

Il primo premio è andato al biglietto n° 0151, mentre il secondo al biglietto n° 0466.

La consegna dei premi, che consistono in giornate di relax in strutture alberghiere della zona, avverrà il prossimo 12 maggio.

I proventi della vendita dei biglietti della lotteria contribuiscono a finanziare il progetto “Attivi a qualunque età”, che il Rotary Club Monte Argentario e la Confraternita della Misericordia di Porto Santo Stefano hanno ideato per prevenire e contrastare la solitudine e l’aggregazione per soggetti, soprattutto anziani e persone sole, che necessitano di interventi di natura integrativa.

Il progetto

Il progetto è partito il 27 marzo e prevede gruppi di incontro per lettura, dove i partecipanti condividono i loro libri preferiti o il libro che stanno leggendo; il gruppo “Cineforum”, dove si assiste alla proiezione di un film con discussione finale (“C’è ancora domani” ad aprile e “Joker” a maggio) e un terzo gruppo dedicato al teatro, che parte dalla lettura di poesie per arrivare a realizzare una piccola recita finale da parte dei partecipanti.

La partecipazione è gratuita e ci si può sempre iscrivere nella sala “Madre Teresa di Calcutta” in corso Umberto 30, a Porto Santo Stefano.

Il progetto prevede una sosta nei mesi estivi e la sua ripresa a partire da ottobre.

Il Rotary Club Monte Argentario ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a raccogliere i fondi acquistando i biglietti della lotteria ed in particolare ringrazia i seguenti esercizi di Porto Santo Stefano, che hanno contribuito alla vendita dei tagliandi: B-Brand, Discount, Benetton, l’Angolo delle erbe, Zig Zag, Merceria Corso Umberto, Farmacia Palermo, BarLume, Estetica Zahir, Hotel La Caletta.

Un particolare ringraziamento inoltre va all’amministrazione comunale di Monte Argentario e a ”Uliveto” per il sostegno dato all’iniziativa.