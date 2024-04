Gardenia: l’affascinante yacht classico attracca nel mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). E’ arrivato al molo storico della Pilarella di Porto Santo Stefano Gardenia, l’elegante yacht classico di 33 metri, che batte bandiera maltese, subito ammirato da tanti residenti e forestieri.

Racconta il comandante Daniele Busetto, di Artemare Club, nostro informatore, che l’ha salutata marinarescamente e documentata per l’archivio storico dello yachting all’Argentario, che Gardenia è un affascinante yacht costruito da Benetti in Italia nel loro cantiere di Viareggio. Originariamente chiamato Ilham, è stato rifinito per l’ultima volta nel 2006, la sua elegante progettazione può ospitare comodamente fino a 8 passeggeri in 4 suite e spazi a bordo per un equipaggio di 7 persone.

Dotata di Wi-Fi e aria condizionata, Gardenia ha uno scafo in Grp e una sovrastruttura in Grp, con ponti in teak, viaggia comodamente a 10 nodi raggiungendo una velocità massima di 14 nodi, con un’autonomia di 2.000 miglia nautiche.

Un sistema di stabilizzazione avanzato a bordo promette un comfort eccezionale, sia all’ancora che durante qualsiasi viaggio, per rendere indimenticabili le crociere ai fortunati ospiti.