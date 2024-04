Tesseramento e petizione per il riconoscimento dello Stato di Palestina: doppio appuntamento con l’Anpi

Grosseto. Si avvicina il 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione nazifascista, e la sezione “Carla Nespolo” dell’Associazione nazionale Partigiani italiani rinnova la sua presenza in piazza nella zona dell’Argentario, a supporto del circolo Anpi di “Capalbio-Monte Argentario-Orbetello”, con un doppio appuntamento pubblico all’insegna della condivisione, dedicato agli iscritti ed alla cittadinanza, riguardo alle molte iniziative legate alla ricorrenza dell’ottantesimo anniversario delle liberazioni nel sud della Maremma.

Il programma

Nella mattinata di sabato 13 aprile, a partire dalle 9 fino alle 13, il gazebo dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia sarà allestito nella zona del mercato settimanale di Orbetello, presso il piazzale di via Maria Pucci. Nel pomeriggio, il punto d’incontro per le cittadine ed i cittadini lagunari utile ad iscriversi o rinnovare l’adesione all’Anpi sarà presente in piazza Eroe dei due Mondi, con orario dalle 15.30 alle 19.30.

«Il nostro fine settimana in piazza ad Orbetello è stato immaginato per raccogliere contributi su importanti temi quali l’impegno per l’ambiente, la solidarietà, la pace ed il ripudio della guerra sanciti dalla Costituzione repubblicana — spiega Daniela Castiglione, presidente della sezione “Carla Nespolo” dell’Anpi —, abbiamo pertanto deciso di avviare insieme alla cittadinanza l’ideazione delle nostre prossime iniziative territoriali. Il 25 aprile ed il 2 giugno, entrambe feste della Repubblica nata dalla Resistenza e dal sacrificio di tante donne e uomini, meritano infatti di essere celebrate come feste di popolo ricordando chi lottò per un’Italia di pace, libertà, democrazia. Iscriversi all’Anpi non è quindi solamente “prendere la tessera”, ma indica la precisa volontà di contribuire all’opera quotidiana di un grande ente morale che da ormai ottant’anni mantiene vivo questo patrimonio comune».

Inoltre, in concomitanza con la giornata dedicata all’incontro con la cittadinanza ed al tesseramento, elemento propedeutico alla creazione nei prossimi anni di una nuova sezione territoriale all’Argentario, sarà anche possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare depositata alla Corte suprema di Cassazione con la quale chiedere all’Italia di riconoscere ufficialmente la Palestina come uno stato sovrano.

“L’iniziativa, promossa anche in Maremma dal Comitato civico nazionale ‘X Il Futuro’, vede la fattiva collaborazione della sezione Anpi ‘Carla Nespolo’ in continuità con le deliberazioni della partecipatissima assemblea annuale degli iscritti celebrata lo scorso 29 marzo a Grosseto, a Palazzo Aldobrandeschi – si legge in una nota dell’Anpi provinciale –. L’obiettivo, con il supporto di tutti, è quello di raccogliere almeno 50.000 firme per sostenere un popolo e le sue legittime aspirazioni, prima che l’attenzione della politica e dei media inizino di nuovo ad attenuarsi”.

Per avere maggiori informazioni sulle giornate del tesseramento e sulle altre iniziative organizzate dall’Associazione nazionale Partigiani d’Italia è possibile contattare la sezione all’indirizzo email GrossetoANPI@gmail.com o visitare la pagina social www.Facebook.com/GrossetoANPI.