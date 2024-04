“Stella di Mare”: all’Argentario sbarca il primo superyacht della stagione 2024

Monte Argentario (Grosseto). Nei giorni scorsi è atterrato alla banchina storica della Pilarella il 40 metri del cantiere Cbi Navi di Viareggio “Stella di Mare“, primo superyacht explorer della stagione 2024 in sosta a Porto Santo Stefano.

Racconta il comandante Daniele Busetto, che lo ha subito salutato e documentato per l’archivio storico dello yachting all’Argentario custodito nella sede di Artemare Club, nel corso antico di Porto Santo Stefano, “Stella di Mare” è un superyacht del 2018 un esempio del pacchetto olistico di progettazione della Hydro Tec, dove il design esterno, l’ingegneria e l’architettura navale sono stati realizzati in completa armonia, grazie alla combinazione di elementi angolari contemporanei, uniti a curve proporzionate di tipo classico; è stato creato uno superyacht dal design elegante e intramontabile, design completamente custom, caratterizzato dall’intramontabile eleganza italiana unita ad una combinazione di materiali.

Per la gioia dei passeggeri il percorso a bordo è personalizzato da una collezione privata di stampe antiche e due opere d’arte contemporanea sono collocate nel salone del ponte principale e in quello del ponte superiore. Lo yacht ha una capacità di 8.000 litri di acqua dolce e una capacità di carburante totale di 75.000 litri, che garantiscono possibilità di navigazione per distanze estremamente lunghe e capacità transatlantiche, i motori principali sono due Caterpillar C32 da 746 kW a 1600 giri/min, che forniscono un’unità di potenza forte e affidabile che permette allo yacht di raggiungere una velocità massima di 14,5 nodi e 10 nodi di crociera.

A Stella di Mare, vero super yacht d’altura che può affrontare tutte le condizioni ed esplorare il pianeta acqueo, mari calmi e venti favorevoli da parte di Artemare Club.