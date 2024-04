“Mare e Maremma”: arriva la tre giorni del Porsche club Toscana

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per “Mare e Maremma fra Argentario e Capalbio“, la tre giorni organizzata dal Porsche club Toscana, in collaborazione con i Comuni di Capalbio e di Monte Argentario.

“È un grande piacere – dichiara Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio – poter ospitare l’evento sul nostro territorio. I partecipanti potranno visitare alcuni dei luoghi più affascinanti della Maremma, come il Giardino dei Tarocchi, e gustarsi varie eccellenze gastronomiche dell’area. Ci tengo a ringraziare tutte le realtà, pubbliche e private, che hanno permesso la realizzazione dell’appuntamento”.

Il programma

Il programma di “Mare e Maremma fra Argentario e Capalbio” prevede il ritrovo per tutti i partecipanti venerdì 12 aprile, alle 19.45, nella hall dell’hotel Locanda Rossa a Capalbio e la cena si terrà al ristorante Il Tortello.

Sabato 13 aprile, alle 10.30, ci sarà il ritrovo all’Hotel Vecchia Maremma (Albinia), alle 11 la partenza per il tour del Monte Argentario e alle 13 il pranzo al ristorante Il Frantoio di Capalbio; alle 15 ci sarà la visita nel borgo, alle 16 al Giardino dei Tarocchi e infine alle 20 si terrà l’aperitivo e la cena al ristorante dell’hotel Locanda Rossa.

Domenica 14 aprile, invece, vedrà i partecipanti svolgere un tour fra i borghi della Maremma (Manciano, Montemerano, Pereta, Scansano), visitare alle 12.15 la cantina della Tenuta Ammiraglia-Frescobaldi e pranzare alle 13.

“Al raduno – commenta Massimo Sabatini, presidente del Porsche club Toscana – ci saranno circa cinquanta equipaggi, ovvero un centinaio di persone provenienti da diverse parti dell’Italia e dall’estero. Credo sia una bella occasione per far conoscere e apprezzare i luoghi, i borghi e i panorami che questa parte della Toscana offre. Ringrazio il sindaco e tutta la Giunta di Capalbio per la disponibilità e il supporto avuti nell’organizzazione dell’evento”.