Choco Moments: la festa del cioccolato artigianale sbarca in paese

Porto Santo Stefano (Grosseto). Al via la prima edizione del Choco Moments a Porto Santo Stefano, festa del cioccolato artigianale, che darà vita al corso Umberto I del paese Argentario dal 5 al 7 aprile.

L’evento, che animerà il cuore del paese con una grande festa del cioccolato, è organizzato dal Centro commerciale naturale del centro storico e da ChocoMoments Srl, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale.

Il programma

Nelle tre giornate sarà presente una mostra mercato, con stand aperti dalle 10.00 alle 20.00 per tutto il Corso Umberto I, e sarà creata una vera e propria fabbrica del cioccolato grazie ad un programma fitto di attività per ogni età e gusto.

Per i più picccoli, è previsto il Choco baby, un laboratorio a tema per imparare a realizzare i cioccolatini, ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Mentre, per gli adulti, un corso di lavorazione del cioccolato per principianti nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10.00 alle 12.00.

Inoltre, sono previsti quattro cooking show live distribuiti nelle giornate.

Venerdì 5 aprile, alle 18.00, “Come nasce una Sacher?”, sabato 6 aprile, alle 15.00, “Come nasce una pralina?” e alle 18.00 è prevista la creazione live della tavoletta di cioccolato da record di ben 15 metri.

Infine, domenica 7 aprile, alle 15.00, è prevista la creazione, sempre dal vivo, della pralina di Porto Santo Stefano, con un ingrediente tipico di zona. Al termine, alle 17.45, show cooking a cura di Paolo Rufo.