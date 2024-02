Cadic, in pieno svolgimento i corsi gratuiti: ecco tutte le iniziative

Porto Santo Stefano (Grosseto). L’ultimo in ordine di tempo è il corso di italiano per stranieri, che inizierà martedì 13 febbraio con lezioni settimanali – il martedì – dalle 15.30 alle 17 nella sede della Caritas.

Ma la Cattolica associazione di impegno civile (Cadic) di Porto Santo Stefano si compone di infaticabili volontari che, sempre in modo gratuito, si spendono con varie iniziative per aiutare quanti attraversano momenti difficili, sia dal punto di vista materiale che psicologico.

Basti pensare al progetto “Scuolasì” contro la dispersione scolastica, di cui è responsabile la maestra Bruna Masi e che si tiene ogni lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, nei locali della chiesa Immacolata.

Tornando alle difficoltà economiche, purtroppo molto presenti all’Argentario, di fondamentale importanza è il progetto di inclusione sociale, condotto in partenariato con la Caritas. Il giovedì, con cadenza bimestrale, dalle 10 alle 12, al centro di ascolto Caritas vengono distribuiti generi alimentari di prima necessità. Il responsabile Gino Scotto, insieme ad altri volontari, tra cui Livia Casalini e Carla Palombo, si relaziona con grande umanità e discrezione.

Nell’ambito di questo progetto è attivo anche un centro di ascolto, di cui è responsabile Maria Gloria Pelli. Ogni mercoledì dalle 10 alle 12 viene offerto un ascolto empatico, non giudicante e completamente accettante.

E funziona benissimo da tempo anche lo sportello di consulenza familiare in partenariato con il consultorio La Famiglia – Ucipem di Grosseto, sempre con la responsabile Maria Gloria Pelli. Il servizio è disponile su appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 339.5458595, 331.6463280 e 0564.28626, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.

La Cadic dispone anche di un ufficio per lo svolgimento di pratiche con gli Enti territoriali (Comune, Provincia, Regione) per la compilazione della denuncia dei redditi ed altro ancora, di cui sono responsabili Orestina Sclano, Teresa Motta e Anna Anastasia. E’ aperto il mercoledì dalle 16 alle 18.

Per quanto concerne i momenti ricreativi, prosegue il progetto “L’arte della nonna”, di cui è responsabile Licia Dubbiosi assieme ad altre volontarie. Il martedì e il giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, ne i locali della chiesa Immacolata, un gruppo di ricamatrici danno vita a splendidi manufatti oggetto di un’esposizione nel periodo prenatalizio. Partecipano anche molte “artiste” straniere per le quali è anche un’ottima occasione per integrarsi con le persone locali.

Sulla stessa linea, il corso “Armonia del movimento“, che si tiene nella sede di corso Umberto tutti i lunedì e giovedì, dalle 17 alle 18, coordinato da Marcella Solari. Un modo per stare insieme, ma anche per tenere il fisico allenato ed alleviare non poche patologie.