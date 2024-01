Emergenza freddo: pattuglie serali della Croce Rossa per aiutare i senza fissa dimora

Orbetello (Grosseto). Croce Rossa Italiana, comitato Costa d’Argento, aderisce al protocollo per le emergenze climatiche sottoscritto con la direzione di zona del distretto delle Colline dell’Albegna della asl sud est, i Comuni del comprensorio e le associazioni di volontariato, anche per tutto il 2024.

Da sabato 20 a martedì 23 gennaio, a causa del calo delle temperature esterne, la direzione di zona ha attivato le pattuglie serali.

Cri ha predisposto turni dei propri volontari che verificheranno se nel territorio loro assegnato dalla Asl ci siano persone da aiutare, cui dare viveri, latte caldo altre bevande.

Cri coglie l’occasione per ricordare che anche in questa zona ci sono persone che dormono al freddo.

“I Comuni delle Colline dell’Albegna potrebbero e dovrebbero consorziarsi per organizzare un centro attrezzato di accoglienza, attivo 24 ore su 24, dove ricoverare queste persone, soprattutto la notte – si legge in una nota della Croce Rossa -. Curando al tempo stesso dei progetti di inserimento socio occupazionale, in modo da impegnare chi arriva da tanto lontano, senza niente e dar loro un posto nei lavori di piccola manutenzione del verde pubblico, strade, giardini. Sarebbe una scelta seria ed opportuna invece che lasciare queste persone allo ‘sbando’ per le strade”.