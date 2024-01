Aguglia imperiale di grandi dimensioni nuota accanto alla banchina del porto – FOTO

Monte Argentario (Grosseto). Domenica mattina uno stupendo esemplare di aguglia imperiale, Tetrapturus Belone, perciforme grosso pesce solitario che appartiene alla famiglia degli Istiophoridae, ha fatto capolino nello specchio d’acqua dell’approdo antico della Pilarella, a Porto Santo Stefano, e ha sorpreso tanti che passeggiavano lungo le banchine con la bella giornata di sole.

Racconta il comandante Daniele Busetto, che con la sua associazione Artemare Club segue anche l’ambiente marino e la sua flora e fauna, che l’aguglia imperiale è un pesce endemico del mar Mediterraneo, da sempre ben conosciuto nella regione nello stretto di Messina, e da qualche anno ha ampliato verso nord il suo areale, probabilmente in seguito al fenomeno della meridionalizzazione del mar Mediterraneo; è una specie migratoria e compare negli stessi luoghi sempre nello stesso periodo.

Il suo modo di vita è tipicamente pelagico, vive al largo in acque aperte senza alcun rapporto con il fondo e si trova solo occasionalmente vicino alla costa, raggiunge e supera i 2 metri di lunghezza e i 50 chili di peso; nonostante il nome comune questo pesce non ha nulla in comune con l’aguglia, è infatti uno stretto parente dei marlin dei mari tropicali, l’aspetto complessivo è molto simile a questi ultimi con rostro allungato sulla mascella superiore, corpo fusiforme nella parte anteriore ed appiattito sul peduncolo caudale, prima pinna dorsale lunga con porzione anteriore formante un lobo rilevato, la livrea è grigio-blu scuro, talvolta quasi nero sul dorso e bianco sul ventre, con le due colorazioni separate da una linea netta, si nutre di pesci e di cefalopodi pelagici, sue prede più frequenti sono costardelle, aguglie e clupeidi.

Viene insidiato dai pescatori professionisti e sportivi, che lo catturano sia con le reti che con palamiti o fiocine, utilizzando gli stessi attrezzi utilizzati per il pesce spada, per le sue ottime carni simili a quelle del pesce spada.

Per chi volesse saperne di più, sono disponibili per consultazione nella sede di Artemare Club, nel corso Umberto 77 – 79 di Porto Santo Stefano, i libri “Atlante di flora e fauna del Mediterraneo” di Egidio Trainito e la “Guida all’identificazione dei pesci marini d’Europa e del Mediterraneo” di Patrick Louisy, previo appuntamento chiamando il numero 0564.1937299.