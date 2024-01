Musica, buon cibo e solidarietà: una cena per aiutare la Caritas

Porto Santo Stefano (Grosseto9. Tra le iniziative benefiche della Nuova Cadic di Porto Santo Stefano, un appuntamento fisso è dato dalla cena solidale a favore della Caritas parrocchiale. Cena che quest’anno avrà luogo sabato 20 gennaio alle 20 nella sala San Giovanni Paolo II della chiesa SS Trinità, al Pozzarello.

Le bravissime cuoche ed i cuochi della parrocchia hanno già ideato il ricco menu ed aspettano chiunque voglia partecipare prenotandosi al numero 339.5458595. Un’occasione per stare insieme, gustare buoni piatti e, soprattutto, aiutare la Caritas che tanto si impegna per alleviare la situazioni difficili di famiglie che, purtroppo, sono sempre in numero crescente.

Ed anche un’occasione per emozionarsi con la musica del Sisters and Brothers Choir Ensemble che, reduce dalla tournee natalizia, offrirà un concerto alle 18.30 nella chiesa della SS Trinità.

Il coro è anche uno degli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa, insieme ad Alocci, Banca Tema, Carrefour, Discount Centre e Picchianti.

A loro va il ringraziamento della Cadic.