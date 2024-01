Inaugurata la sede Auser in paese, il sindaco: “Desiderio che diventa realtà”

Magliano in Toscana (Grosseto). È stata inaugurata domenica 7 gennaio la sede Auser di Magliano in Toscana. Un’iniziativa accolta con grande partecipazione, che ha visto la presenza delle istituzioni e di oltre cento cittadini che hanno assistito al taglio del nastro della struttura di via dei Frantoi 2 e alle esibizioni dei Madrigalisti e del corpo bandistico “Giuseppe Verdi”.

“L’apertura di una sede per l’associazione Auser è uno degli obiettivi che ci eravamo posti in campagna elettorale ed è un piccolo desiderio che diventa realtà – dichiara il sindaco Gabriele Fusini -. L’associazione di Magliano, affiliata Auser, ha già raccolto l’adesione di circa 60 volontari che si sono messi a disposizione dei cittadini e stanno terminando i corsi di formazione per, molto presto, supportarli nelle in molte attività, che vanno dall’aiuto nell’uso dei servizi sociosanitari digitali all’attivazione di un centro di ascolto, dal sostegno per il disbrigo di alcune pratiche ai servizi domiciliari, compiti che possono sembrare semplici da portare avanti, ma che per molte persone possono diventare un problema insormontabile. Un ringraziamento davvero sentito, quindi, va a chi ha già deciso di aderire come volontario a questa associazione, mettendosi a disposizione degli altri, alla presidente Maria Laura Tizzi e al consiglio direttivo, ma soprattutto all’assessore Anna Lampredi, che si è impegnata perché la voglia di partecipazione che sentiamo nella nostra comunità possa essere messa a frutto per gli altri”.

L’apertura ufficiale della sede, che si trova nella Casa delle associazioni ed è quindi condivisa con altri soggetti attivi sul territorio, è punto di arrivo di un percorso che si è avviato già da alcuni mesi: “Perché l’associazione ha già dato il suo contributo in varie occasioni – ricorda Fusini –, come le festività natalizie, e continuerà a portare avanti attività e manifestazioni pensate per socializzare e rendere più vivace la vita dei nostri borghi, accontentando un po’ tutte le età”.

“Abbiamo festeggiato la nascita dell’Auser a Magliano – dichiara l’assessore al sociale Anna Lampredi – perché rappresenta una conquista per tutta la popolazione. Con la presenza strutturata dell’associazione, le persone anziane e chi vive una situazione di disagio potrà trovare risposte e sostegno. Il percorso che ci ha portato sin qua parte dal desiderio dell’amministrazione comunale di dare vita a un centro di aggregazione per riscoprire il piacere di stare insieme, per dare un aiuto vicendevole all’interno della comunità e ai bisogni emersi nei gruppi di lavoro che abbiamo attivato fin dalla nostra campagna elettorale e che hanno unito gli abitanti di Magliano, Pereta e Montiano, superando le divisioni ‘fisiche’ e di campanile”.

Per contattare l’associazione è possibile scrivere all’indirizzo e-mail auser.maglianointoscana@ausergrosseto.org.