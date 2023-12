Bap Union: la nave scuola della Marina Militare peruviana solca i mari maremmani

Monte Argentario (Grosseto). Lunedì 18 dicembre la bellissima nave scuola peruviana veleggerà davanti all’Argentario e alle coste maremmane per raggiungere La Spezia, terza tappa italiana del suo giro del mondo, e martedì scorso a Civitavecchia il comandante Daniele Busetto, di Artemare Club, è salito a bordo del veliero scuola peruviano Bap Union per la conferenza stampa dell’ambasciatore del Perù in Italia, Eduardo Martinetti, in compagnia di Monica Pizzoli, della Rai, e Agnese Gargiulo consigliera nazionale di Fiv-Ckwi, donne con la giacca del sodalizio; presente la brava sottotenente di vascello Elisabetta Gualdi, ufficiale di collegamento della Direzione marittima di Civitavecchia.

Con l’arrivo della nave della Marina Militare peruviana, l’Ambasciata del Perù ha dato inizio alle attività commemorative per i 150 anni dalla firma del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Perù e Italia.

L’Union

L’Union è la nave a vela più grande e veloce dell’America Latina ed è destinata alla formazione dei cadetti della Scuola navale del Perù; nel corso del suo primo viaggio intorno al mondo e dopo aver visitato diversi porti nel Pacifico e in Asia, il grande veliero bianco è arrivato nei porti italiani e, proveniente da Taranto, è in sosta a Civitavecchia fino al 17 dicembre per navigare poi verso La Spezia, passando davanti all’Argentario e alle coste maremmane con un messaggio di amicizia e di promozione della cultura peruviana. L’equipaggio svolgerà importanti attività protocollari e di proiezione sociale a Roma e in Vaticano, con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del monumento di Giuseppe Garibaldi, la partecipazione a un’udienza papale e l’organizzazione a bordo di attività di promozione economica e culturale.

Durante la sua circumnavigazione di dieci mesi, la Bap Union raggiungerà 20 porti in 14 Paesi, questo viaggio completerà la formazione professionale dei cadetti della Marina peruviana. L’equipaggio è guidato dal capitano di vascello José Luis Arce ed è composto da 23 ufficiali, 100 cadetti e 124 membri dell’equipaggio, oltre a 2 ufficiali ospiti provenienti da Australia e Canada. Da notare che 47 donne fanno parte dell’equipaggio con diverse responsabilità, a testimonianza della loro effettiva integrazione professionale nelle varie istituzioni militari peruviane.

Il Bap Union è un veliero tipo brigantino a 4 alberi, costruito tra il 2012 e il 2016 dai servizi industriali della Marina peruviana, ha 34 vele ed è considerato il veliero più grande e veloce dell’America Latina, ha una lunghezza di 115,7 metri, un dislocamento di 3.500 tonnellate e può raggiungere una velocità di 5,5 nodi a vela e 12 nodi a motore. Si distingue per essere una nave ecologica, in quanto trascorrerà il 58% del tempo di circumnavigazione spinta dalle vele, riducendo significativamente le emissioni di carbonio e diffondendo un messaggio di sostenibilità ambientale e di protezione degli ecosistemi marini.

Una curiosità: la polena del Bap Union reca l’immagine dell’Inca Tupac Yupanqui (1441-1493), al quale si attribuisce l’aver comandato una flotta di zattere con cui intraprese una spedizione marittima verso la Polinesia; si tratta di una magnifica scultura in bronzo dell’artista peruviana Pilar Martínez Woodman.

Il veliero peruviano potrà essere visitato dal pubblico durante la sua permanenza a Civitavecchia e a La Spezia, i visitatori potranno vedere i suoi allestimenti e la “Casa Perù”, uno spazio appositamente allestito con una mostra sul “Made in Perù” e una mostra fotografica che ritrae bellissimi pezzi di artigianato realizzati da artisti delle Ande peruviane.

Buon vento al bellissimo veliero scuola peruviano Bap Union, da parte di Artemare Club.