“Capalbio per tutti”: raccolta fondi in favore della Croce Rossa

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per l’avvio della raccolta fondi per l’acquisto di quattro barelle motorizzate in favore del comitato locale della Croce Rossa di Capalbio.

Venerdì 8 dicembre, alle 11,30, si terrà nella sala consiliare la conferenza di presentazione del progetto “Capalbio per tutti”, promosso dal comitato organizzatore “Tutti per Capalbio”, composto dal sindaco Gianfranco Chelini, Gino Trabucco, Francesco Rosi, Francesca Catello e Daniele Renzoni, con il patrocinio del Comune, il sostegno del Comitato MaremmaViva e il supporto tecnico di LudyAdv e Maremma in festa.

“Siamo ben consapevoli – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – dell’importanza del comitato locale della Croce Rossa Italiana e dei suoi preziosi volontari nel terzo settore maremmano. Per questa ragione auspichiamo che l’iniziativa possa riscuotere l’appoggio della società civile, in modo che si possa migliorare il servizio dell’organizzazione a beneficio di tutta la comunità”.

“Grazie di cuore al sindaco Chelini e al comitato organizzatore – dichiara Hubert Corsi, presidente del Comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana – di questa importante iniziativa, la cui larga condivisione sarà uno straordinario attestato di incoraggiamento e di fiducia. Il progetto, inoltre, migliorerà i servizi a favore della comunità capalbiese, e non solo, per i quali tanto si spendono con quotidiana generosità il presidente Trabucco e i volontari della Croce Rossa”.

Per contribuire, a partire dall’8 dicembre, basterà scansionare il Qr code che condurrà il donatore al sito www.maremmaviva.org/donazioni, dove si potrà inserire l’importo che si intenderà donare e scegliere le opzioni di pagamento. È possibile contribuire anche con bonifico intestato a Cri Capalbio comitato locale di Capalbio (Iban: IT25E0885172181000000202112 – Banca Tema ag. Capalbio Scalo), causale “Donazione per raccolta fondi barelle Croce Rossa Capalbio”.

“Ci teniamo a ringraziare – dichiara Gino Trabucco, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Capalbio – tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa e per l’aiuto volto all’acquisto delle quattro barelle che agevoleranno gli sforzi dei volontari“.

La campagna coinvolgerà i cittadini, gli esercizi commerciali e le strutture pubbliche dell’amministrazione comunale, grazie anche all’ausilio di MaremmaViva, che mette a disposizione il suo portale per la raccolta fondi.

“Il Comitato Maremma – spiega Francesco Rosi, presidente di MaremmaViva – con entusiasmo ha messo a disposizione tutta la parte organizzativa dell’iniziativa e, quindi, ha strutturato il suo sito per poter procedere alle donazioni. Un sistema visibile a tutti che permetterà, in tempo reale, di verificare lo stato di avanzamento della raccolta”.