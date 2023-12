“Il pomeriggio di Rai Radio 1”: Orbetello protagonista del programma

Orbetello (Grosseto). Orbetello è stato protagonista del programma “Il pomeriggio di Rai Radio 1”, nello spazio dedicato ai territori che racconta i borghi più belli e caratteristici d’Italia, dai luoghi turistici ai paesini meno conosciuti.

Affidato al conduttore Ivan Cardia, lo spazio, che lo stesso conduttore ama definire “il colore dei territori”, è un momento nel quale alle comunità è data la possibilità di raccontarsi e raccontare il proprio territorio a tutto tondo, dalle bellezze naturali a quelle artistico-archeologiche, fino alle peculiarità della vita quotidiana: «Non c’è niente di costruito o di impostato – sottolinea Cardia –, mi piace far parlare la gente e che parli con il proprio linguaggio per raccontare nel dettaglio i luoghi delle loro vite, regalandoci chicche che nelle guide turistiche online sono impossibili da trovare».

Orbetello è stato scelto proprio da Cardia in quanto paese turistico di pregio: «Chi non è mai passato a Orbetello? Lo dico sempre – spiega – che chiunque abbia viaggiato da nord a sud almeno una volta ha lambito la cittadina lagunare, di cui conservo nella mente una cartolina bellissima: il mulino spagnolo incorniciato dal suggestivo tramonto sulla laguna, per questo, nel mio viaggio in giro per l’Italia dal mare alle montagne, Orbetello non poteva proprio mancare».

Ospite di Cardia anche l’assessore al turismo e alla cultura del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali: «Siamo molto orgogliosi – sottolinea l’assessore – di essere stati scelti come protagonisti di un importante spazio radiofonico che, ancora una volta, porta la bellezza di Orbetello in primo piano a livello nazionale. Naturalmente, da parte mia, ho colto l’occasione di elogiare la comunità che ama il suo territorio e di raccontare le nostre eccellenze invitando i turisti a venire a Orbetello per scoprirle».

Ottali, inoltre, ha partecipato anche al video che il conduttore realizza ogniqualvolta visita un luogo: «Oltre a disegnare i territori attraverso la radio – conclude Cardia –, realizzo dei video che raccontano in pillole gli incontri che faccio e le piccole meraviglie che scopro. Nella mia visita a Orbetello ho avuto il piacere di incontrare l’assessore Ottali e il giovanissimo presidente della pro loco Lagunare Lorenzo Scateni, espressione di un patrimonio molto importante di ragazzi che del loro territorio si prendono cura impegnandosi nelle attività associative. Il video è già disponibile sui miei canali social (Link instagram https://www.instagram.com/reel/C0Tk8hvtE1o/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==,ndr) ».

E’ possibile, inoltre, riascoltare il servizio de “Il pomeriggio di Rai Radio 1” sulla app Raiplay sound nell’area podcast.