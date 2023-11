“Premio Anna Scotto”: il Rotary Club organizza l’iniziativa in memoria dell’avvocato

Monte Argentario (Grosseto). Venerdì primo dicembre, alle 18, nella sala consiliare del Comune di Monte Argentario, a Porto Santo Stefano, in piazzale dei Rioni, il Rotary Club di Monte Argentario, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, organizzerà il ‘Premio Anna Scotto’ in memoria dell’avvocato prematuramente scomparsa l’anno scorso a 59 anni, in seguito ad una malattia a lungo combattuta.

Anna Scotto

Avvocato molto conosciuta e socia del Rotary Monte Argentario, dove ha ricoperto anche la carica di presidente, Anna Scotto si è sempre battuta per la difesa dei diritti delle donne anche come componente della Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario.

“Per ricordarla come professionista e persona dotata di una umanità fuori dal comune, abbiamo pensato di istituire un premio in suo nome perché il vuoto che ha lasciato in tutta la comunità è incolmabile e noi vogliamo continuare a sentirla vicina”, dichiara Walter Merenda, presidente del Rotary Club di Monte Argentario.

Durante l’evento verrà consegnato un premio a Letizia De Luca per il suo romanzo d’esordio ‘Felicity e la reincarnazione di Sagitta’, un fantasy che affronta, attraverso una storia fantastica, un tema impegnativo e doloroso come quello della violenza familiare e sulle donne.

Interverranno, oltre al sindaco del Comune di Monte Argentario Arturo Cerulli e al presidente del Rotary Club di Monte Argentario Walter Merenda, Vittoria Doretti responsabile della rete del Codice Rosa della Regione Toscana, Laura Parlanti, consigliera provinciale di Parità, Angela Giovani e Dianora Tinti, del Rotary Club di Monte Argentario.

L’ingresso è libero.