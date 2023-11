L’Argentario in festa: è nata una stupenda bimba di nome Rhea

Monte Argentario (Grosseto). Si, e’ festa grande in una bella famiglia storica dell’Argentario per la nascita della stupenda bimba di nome Rhea, che porta felicità e speranza per un futuro migliore in questo triste periodo di guerre nel mondo e Artemare Club, come consuetudine, ha fatto ricamare un bavaglino (nella foto) con il suo nome per donarlo ai genitori, realizzato da Francesca Baglioni, dello storico negozio nel corso antico di Porto Santo Stefano. La nuova nata nella sua vita avra’ sicuramente il mare dentro: il nome in greco significa “ruscello” e nella mitologia Rhea, rappresentata su un carro tirato da leoni, fu la madre di Zeus e di Poseidone, dio degli oceani; la bimba eè nata il 3 novembre sotto un segno zodiacale d’acqua.

Racconta il comandante Daniele Busetto che “il mare è posseduto da chi nasce e cresce in posti di mare o, anche abitandoci a chilometri di distanza, proviene da gente di mare ed ha un rapporto veramente profondo con il mare che è un amico, è come qualcuno di famiglia, il mare è il mare, immutabile e maestoso, compagno che c’è e ci sarà sempre, custode di ricordi, respiro dell’anima, specchio dei pensieri, il mare è sentimento, è poesia e introspezione. Per chi lo ha dentro il mare nutre interiormente, ascolta, consola e non è legato alle stagioni, perché c’è il mare calmo della primavera, il mare intenso dell’autunno, il mare inquieto e profondo dell’inverno e il mare brillante dell’estate”.

Nella speciale occasione Artemare Club augura a Rhea e ai suoi bellissimi genitori “mari calmi e venti favorevoli per tutta la loro vita”