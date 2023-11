Tiemme: in nove mesi oltre 90.000 passeggeri sui bus che circolano a Monte Argentario

Grosseto. Lungo le strade del Monte Argentario, uno dei luoghi più belli della costa toscana, il trasporto pubblico locale si conferma un pilastro per la vivibilità e la qualità della vita del territorio. Lo dicono i numeri di Tiemme Spa, che dall’11 giugno scorso gestisce il trasporto pubblico locale per il Comune di Monte Argentario.

Sono state circa 90.000 le persone che hanno utilizzato i mezzi di Tiemme lungo la linea che collega il molo Garibaldi di Porto Santo Stefano a Porto Ercole e sulle navette estive che conducono ad alcune delle località più belle della Maremma: da Caletta a Sole Oleandri fino a Punta Lividonia, solo per citare alcune tappe del percorso.

I dati

In soli due mesi oltre 3.000 corse. Il grande boom del servizio si è registrato nei mesi estivi, periodo in cui Tiemme ha messo a disposizione le navette gratuite. Dal 10 luglio al 10 settembre sono state oltre 3000 le corse per i residenti e i moltissimi turisti che hanno scelto il Monte Argentario come meta di vacanza.

“Il problema numero uno del Monte Argentario – dichiara il sindaco Arturo Cerulli – rimane l’insufficienza dei parcheggi e da ciò deriva l’importanza della proficua collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra questo Comune e Tiemme”.

“Il servizio di trasporto pubblico locale per il Comune di Monte Argentario – sottolinea il presidente di Tiemme Guido Delmirani – continua a dare risultati importanti. Si tratta di un territorio bellissimo e, al contempo, di alto pregio che vive un flusso di persone molto elevato, soprattutto nella stagione estiva. Grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale e alla nostra lunga esperienza nel settore dei trasporti sul territorio Tiemme è riuscita a mettere a punto un servizio che appaga le particolari esigenze di quest’area legate ai turisti e ai cittadini”.