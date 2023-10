Aumentano i casi di abbandono di rifiuti: il Comune intensifica i controlli sul territorio

Monte Argentario (Grosseto9. Prosegue e si intensifica l’attività di controllo e vigilanza sul territorio da parte dell’amministrazione comunale di Monte Argentario, preoccupata per l’elevato numero di abbandoni indiscriminati di rifiuti riscontrati nelle ultime settimane.

Infatti, secondo gli ultimi dati forniti da Sei Toscana, i conferimenti illeciti registrati grazie alle fototrappole posizionate presso alcune postazioni di cassonetti a Porto Santo Stefano ed a Porto Ercole sono saliti a 150 (erano 58 al 15 settembre). Si tratta di un dato grave, al quale si aggiungono le numerose segnalazioni sulla presenza di discariche di materiale ingombrante fuori dalle postazioni, ovvero in zone periferiche, ai bordi di strade, sentieri e nel bosco.

Le video-trappole “e-killer” a Monte Argentario sono state collocate in punti strategici nei pressi delle postazioni di cassonetti e, appena rilevano un movimento, registrano le immagini, sia di giorno che di notte, e vengono spostate periodicamente per un controllo più efficace ed efficiente in base anche a quelle che sono le segnalazioni.

“E’ ben chiaro ricordare per l’ennesima volta che il gestore Sei Toscana mette a disposizione servizi efficienti che vengono incontro ad ogni esigenza di smaltimento, come il ritiro degli ingombranti, che può avvenire a domicilio utilizzando il numero verde 800127484 o via mail all’indirizzo ingombranti@seitoscana.it, o tramite la compilazione on-line tramite il link seitoscana.it/ritiro-ingombranti – si legge in una nota del Comune di Monte Argentario –. Inoltre, nel nostro comune sono presenti due centri di raccolta, dove poter effettuare il corretto conferimento dei rifiuti, sia in località Terrarossa che al Campone, dove è possibile conferire diverse tipologie di rifiuti: apparecchiature elettriche ed elettroniche (come televisori, frigoriferi, videoregistratori, pc, lampade esaurite, neon); rifiuti ingombranti (come poltrone, divani, materassi, mobilia); rifiuti metallici (come reti da letto, telai di bicicletta e scaffali); farmaci scaduti; pile e batterie; oli minerali e vegetali; vetro; legno; sfalci e potature; carta e cartone; rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione domestica; pneumatici fuori uso. I suddetti centri effettuano settimanalmente i seguenti orari: Terrarossa ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 12, e Campone, ogni martedì, giovedì e sabato, sempre dalle 8 alle 12″.

“Pertanto – dichiara l’assessore all’ambiente Michele Vaiani -, noi cittadini che quotidianamente osserviamo le regole per un corretto conferimento dei rifiuti, non possiamo pagare lo scotto per tali comportamenti intollerabili che producono effetti negativi non solo sull’ambiente e sul prezioso patrimonio paesaggistico e naturale del nostro territorio, ma anche sull’immagine dell’Argentario. Per questo abbiamo deciso di investire ulteriori risorse e nei prossimi giorni verranno installate nuove apparecchiature di elevata tecnologia.”