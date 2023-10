Tre super yacht con tre comandanti maremmani approdano all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si, nei giorni scorsi solo tre grandi yacht erano attraccati alla banchina della Pilarella di Porto Santo Stefano, “Rose Pigre” “Hoshi” e “Nana II“, tutti e tre comandati da marinai nati e che hanno studiato all’Istituto Nautico all’Argentario e Artemare Club è andato a salutarli documentandoli insieme per l’archivio storico dello Yachting custodito nella sede del sodalizio nel corso antico del luogo di mare.

Racconta il comandante Daniele Busetto che, nelle sue conferenze ed articoli, spesso elogia i marittimi argentarini ricordandone storia e professionalità e il loro contributo alla Marina Militare e il sacrificio nelle guerre.

Il super yacht “Rose Pigre” è orgoglio dei residenti per avere l’equipaggio quasi tutto santostefanese, con il comandante Maurizio Amato e il direttore di macchina Valerio Ballini; lungo 45 metri, lo yacht circa è stato costruito dal Royal Denship in Danimarca nel cantiere navale di Aarhus e consegnato nel 2007.

“Hoshi”, comandato da Andrea Capitani, figlio d’arte, il babbo Maurizio comanda da anni il super yacht “My Johanna” di 42 metri ed è il vicepresidente e cofondatore di Italian Yacht Master. “Hoshi” è una splendida nave da diporto di 35 metri, ha il nome proprio giapponese femminile che significa stella, è stato costruito nel 2000 dai cantieri Benetti, realizzato con scafo e sovrastruttura per il maggior spazio possibile a bordo ed è più stabile all’ancora grazie allo scafo dislocante.

“Nana II” è un 45 metri di superyacht nuovissimo con delle stupende linee d’acqua costruita con scafo e sovrastruttura in alluminio e ponti in teak da Overmarine in Italia e consegnato nell’aprile di quest’anno all’armatore, è comandato da Marco Manuguerra. Porto Santo Stefano è la sede dell’Ama – Associazione marittimi Argentario, importante sodalizio di livello nazionale attualmente presieduto dal capitano di macchina Massimo Costanzo, che conta quasi 400 soci molti sono comandanti di navi da diporto.

Il comandante Busetto ancora ricorda che l’Argentario è luogo di mare famoso con 150 anni di storia di yachting internazionale e pertanto tra i più antichi del Mediterraneo, frequentato dalle più grandi e famose navi da diporto, pertanto non si stancherà mai di consigliare all’amministrazione comunale in carica “di avvalersi per il settore della nautica e della portualità di professionisti titolati e competenti, riconosciuti almeno a livello nazionale, e di seguire le norme del galateo nautico per la sosta dei grandi yacht”.