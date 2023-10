Rifiuti abbandonati in paese: interventi di pulizia e bonifica da parte del Comune

Monte Argentario (Grosseto). Le foto rappresentano bene gli interventi che si sono conclusi in questi giorni in alcune aree diventate discariche per l’abbandono di rifiuti ingombranti ed inquinanti nel comune di Monte Argentario.

In particolare, le opere di pulizia e bonifica hanno interessato angoli di parcheggi, bordi di strade e marciapiedi situati in alcune zone periferiche di Porto Santo Stefano.

Le ditte incaricate, seguite dall’assessore all’ambiente Michele Vaiani e dalla consigliera comunale con delega al decoro urbano Dharma Nettuno, hanno raccolto penumatici, materiali ferrosi, arredi ed hanno ripulito e reso fruibili quegli spazi.