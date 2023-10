Nana II: il nuovissimo superyacht lungo 45 metri sbarca all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si, 45 metri di superyacht nuovissimo, con delle stupende linee d’acqua da ammirare, è arrivato al molo storico della Pilarella di Porto Santo Stefano: è Nana II, costruito da Overmarine in Italia e consegnato nell’aprile di quest’anno al proprietario, Artemare Club è andato a salutarlo e a documentarlo per il noto archivio storico dello Yachting.

Racconta il comandante Daniele Busetto che Nana II è una nave da diporto costruita con scafo e sovrastruttura in alluminio e ponti in teak, è alimentata da 3 motori diesel Mtu da 2.600 cavalli a 2.450 giri al minuti, naviga comodamente a 11 nodi, raggiunge una velocità massima di 26 nodi con un’autonomia fino a 3.000 miglia nautiche dai suoi serbatoi di carburante da 54.000 litri. Il suo basso pescaggio di 2,2 metri la rende ideale per accedere ad aree poco profonde e a navigare vicino alle coste. I suoi interni sono stati progettati dalla casa di design italiana Overmarine e il design esterno di questa nave di lusso p opera di Alberto Mancini. Nana II è stata progettata per avere a bordo comodamente fino a 10 ospiti in 5 suite ed è in grado di trasportare fino a 7 membri d’equipaggio per garantire un’esperienza rilassata su un super yacht di lusso. È stata costruita secondo le regole della società di classificazione Abs – American bureau of shipping..