“Armonia del movimento”: ecco il corso gratuito a tempo di musica

Porto Santo Stefano (Grosseto). Tra i tanti modi che la Nuova Cadic di Porto Santo Stefano sta mettendo in atto per favorire la socializzazione soprattutto tra le persone non più giovanissime, particolarmente apprezzato è il corso “Armonia del movimento”, che si tiene nella sede di corso Umberto 51 a titolo completamente gratuito, come d’altronde, tutti gli altri corsi della Cadic.

Il corso

Tutti i lunedì e i giovedì, dalle ore 17 alle 18, si ritrovano, per il momento, 22 signore, ma le iscrizioni sono sempre possibili recandosi nella sala durante gli orari di apertura e compilando l’apposito modulo.

Un’oretta che fa bene al corpo e allo spirito, dato che è risaputo quanto il movimento prevenga tante patologie, così come lo stare insieme sia davvero un toccasana per l’umore.

Ed allora non resta che unirsi al gruppo coordinato da Marcella Solari per scoprire quanto muoversi a tempo di musica sia davvero alla portata di tutti.