La campionessa olimpica Ambra Sabatini diventa donatrice di sangue – VIDEO

Orbetello (Grosseto). Ambra Sabatini dona sangue nel centro trasfusionale di Orbetello.

La campionessa paralimpica e mondiale della velocità, primatista del mondo, si è infatti presentata al centro trasfusionale dell’ospedale di Orbetello per diventare donatrice Avis.

Ad accoglierla il presidente di Avis Orbetello-Costa d’Argento, Stefano Angioloni, e il dottor Luigi De Stefano, il direttore del centro. In questo periodo di rallentamento della attività agonistica, la giovane atleta montargentarina ha ritenuto opportuno sottoporsi prima agli screening di rito per diventare donatrice di sangue e plasma e poi compiere la sua prima donazione, il tutto sollecitata dalla sua grande amica Ilenia Garofalo, iscritta all’Avis di Grosseto.

In un messaggio Ambra ha ringraziato l’amica Ilenia, vittima di uno spaventoso incidente stradale a Firenze, falciata sulle strisce da una vettura in sorpasso, “Quando ho visto le tue foto in cui eri alle prese con la donazione – ha detto Ambra -, mi è scattata la molla e ho ricevuto lo stimolo necessario per compiere questo gesto, semplice, ma fondamentale, e così, in un momento di minore pressione agonistica, ho raggiunto il centro trasfusionale per diventare anch’io una donatrice di vita. Sovente rifletto sul fatto che, se non ci fossero stati i donatori, probabilmente nessuna di noi due sarebbe oggi felice e capace di godersi appieno la propria esistenza e i propri affetti. Solo quando si è coinvolti in certi accadimenti, ci si rende conto della essenzialità di un tale apporto. Grazie per avermi sollecitata in questo esercizio di solidarietà”.

Soddisfatti di questa autorevole presenza tra le proprie fila il presidente di Avis provinciale Grosseto, Carlo Sestini, e quello di Avis Orbetello-Costa d’Argento, Stefano Angioloni, che hanno ringraziato Ilenia Garofalo e Ambra Sabatini per essere esempi virtuosi di solidarietà e altruismo.

“Riempie il cuore vedere come queste due giovani ragazze hanno accettato di mettersi in gioco in prima persona, memori delle tante trasfusioni ricevute in terapia intensiva all’ospedale di Careggi. Un’amicizia forte la loro, nata in un luogo di sofferenza e di speranza, a cui hanno dato e danno un contributo fondamentale i donatori di sangue e di plasma. Speriamo che le loro testimonianze – aggiungono Sestini e Angioloni – siano viatico per altri giovani e aiutino nell’incremento delle donazioni la provincia e la regione”.

“Donare sangue è donare vita – afferma Luigi De Stefano, direttore del centro trasfusionale di Orbetello -. Non ci stancheremo mai di affermarlo e momenti come quello di oggi sono un’opportunità di poterlo ribadire quante più volte possibile. Ambra è un orgoglio nazionale e speriamo che il suo esempio possa essere seguito da tanti giovani come lei”.

Il ringraziamento di Massimo Forti, direttore di presidio: “Per la nostra direzione e per l’ospedale di Orbetello è un onore avere come donatrice la nostra campionessa olimpica, un gesto importantissimo che contribuisce a mantenere anche a livello regionale l’autosufficienza della disponibilità di sangue. Colgo l’occasione per ringraziare lei e tutte le associzioni di donatori che ogni giorno si impegnano fattivamente in questo ambito”.

“L’esempio è l’insegnamento più vero – commenta Simona Dei, direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est –. Ambra è una ragazza piena di vitalità e la sua energia si percepisce dai suoi occhi che brillano e sorridono. Senza dubbio ama affrontare le sfide e, come nell’altletica, questa mattina ha dimostrato di essere una campionessa anche di generosità. Un grazie di cuore per aver donato, un gesto che aiuterà a diffondere il messaggio, soprattutto tra i giovani, sull’importanza della donazione di sangue”.