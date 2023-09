Lavori dell’Enel per nuove linee elettriche: interruzione della corrente nella frazione

Roccastrada (Grosseto). E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico territoriale, domani (martedì 26 settembre) effettuerà un importante intervento di restyling degli impianti elettrici a Roccatederighi, borgo medievale nel perimetro comunale di Roccastrada.

I tecnici dell’azienda elettrica, che hanno già effettuato le opere propedeutiche senza disagi per la cittadinanza, procederanno all’attivazione di una nuova dorsale elettrica completamente interrata, senza alcun impatto ambientale, in sostituzione di una linea aerea che sarà demolita con benefici anche in termini di decoro urbano, paesaggistico e di sostenibilità ambientale. Contestualmente si procederà al controllo e al rinnovo delle apparecchiature elettromeccaniche, che saranno digitalizzate e automatizzate, all’interno della cabina elettrica principale di Roccatederighi.

Interruzione della corrente

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani, martedì 26 settembre, a partire dalle 9, con conclusione nel pomeriggio: grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta per quanto possibile a gruppi di utenze nel centro abitato di Roccatederighi. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il numero verde 803.500 indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm