Altair: il superyacht di Diego Della Valle approda all’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si, continua anche all’inizio dell’autunno la parade di superyacht all’Argentario appartenenti a famosi armatori e da qualche giorno è atterrato allo storico molo della Pilarella di Porto Santo Stefano Altair, 59 nove metri di nave da diporto di Diego Della Valle, co-fondatore del marchio di lusso pelletteria di alta qualità, come scarpe, borse e accessori conosciuti in tutto il mondo, e Artemare Club è andato a documentarlo per l’archivio storico dello Yachting dell’Argentario, consultato ormai frequentemente da giornalisti, cantieri e operatori nautici italiani e stranieri.

Racconta il comandante Daniele Busetto che Altair è un motoryacht custom costruito nel 1974 dal rinomato cantiere Amels con il nome Cargill; il suo elegante aspetto proviene dalla creatività di Sam Sorgiovanni Designs, gli interni di Altair sono opera di talento di Jon Bannenberg, con alloggi confortevoli per 12 ospiti; lo yacht è alimentato da tre diesel-elettrici motori Paxman e arriva ad una velocità di crociera di 11 nodi. Amels Yachts è un costruttore di yacht di lusso con sede nei Paesi Bassi, fondato nel 1918, specializzato nella costruzione di importanti yacht a motore di lusso su misura di dimensioni comprese tra 50 e oltre 180 piedi di lunghezza.

Il comandante Busetto anche quest’anno ha ricordato, per la stampa nazionale e i giornali on line, tutti i più importanti yacht a motore e a vela che hanno sostato nei porti o in rada all’Argentario e aggiunge che gli approdi del Promontorio sono luoghi di mare famosi con 150 anni di storia di tachting internazionale, e pertanto tra i più antichi del Mediterraneo, e hanno visto ormeggiare e davanti alla fonda panfili di re e regine e le più famose barche storiche, dall’Elettra di Guglielmo Marconi ad “A”, il più grande yacht a vela del mondo, e di recente il nuovissimo mega yacht di Steven Spielberg.

Le acque del promontorio sono state solcate dalla fine dell’Ottocento da Enrico Alberto d’Albertis a bordo del Violante e del Corsaro, i suoi due cutter, fino alle imbarcazioni dei più grandi esponenti della vela mondiale, tra i quali German Frers, Dennis Conner, Doug Peterson e Olin Stephens. Da qualche anno inoltre i suoi porti e il mare circostante sono luogo di sosta di numerose navi da crociera, pertanto Busetto rinnova ancora il consiglio all’amministrazione comunale in carica di “avvalersi per il settore della ‘nautica e della portualità’ di professionisti titolati e competenti, riconosciuti almeno a livello nazionale e a seguire il galateo relativo all’accoglienza come gli altri famosi porti internazinali“.