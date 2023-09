Laguna, Confesercenti: “Bene consorzio, è il presupposto per ottenere un risultato storico”

Orbetello (Grosseto). Quale futuro per la laguna di Orbetello. Questo il tema dell’incontro avvenuto su iniziativa della Confesercenti Grosseto ed organizzato alla sede lagunare dell’associazione.

Molti i cittadini e le imprese intervenuti per comprendere l’iter governativo avviato grazie all’impegno dei due onorevoli rappresentanti del territorio, Fabrizio Rossi, di Fratelli d’Italia, e Marco Simiani, del Partito Democratico, firmatari di un ordine del giorno già approvato, che impegna il Governo ad avviare un confronto tecnico presso il Ministero dell’Ambiente, e della proposta di legge per l’istituzione del consorzio di tutela e gestione della laguna di Orbetello.

L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, del sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, e di un assessore di Magliano in Toscana, invitati dall’associazione di categoria.

Presente anche Pierluigi Piro, presidente della Cooperativa pescatori di Orbetello, ed Eleonora Angeli, consigliera di FedeAlberghi, riferimento della zona sud della provincia di Grosseto.

“Quando si parla della laguna di Orbetello non si sta parlando solo di una perla naturalistica, ma di un sito rilevante per la vita economica e sociale del comune e del territorio, per questo motivo abbiamo deciso di puntare i riflettori sul percorso governativo avviato grazie ai nostri rappresentanti in Parlamento Rossi e Simiani, che plaudiamo per la loro iniziativa bipartisan“: le parole di apertura del presidente provinciale di Confesercenti, Giovanni Caso.

“Il percorso è avviato e vi sono le condizioni politiche per portare a dama un risultato storico per il territorio, ma i tempi sono stretti, come hanno ben spiegato il sindaco Casamenti ed il presidente della Cooperativa dei pescatori di Orbetello – il commento del direttore di Confesercenti Grosseto, Andrea Biondi -. La nostra proposta sul tavolo è quella di istituire un coordinamento istituzionale che coinvolga le associazioni di categoria, perché è fondamentale che cittadini ed imprese del territorio siano consapevoli del progetto di tutela e gestione, ne siano parte attiva attraverso le forme di rappresentanza e possano spingere nella direzione della conclusione positiva e celere del percorso di istituzione del consorzio, perché la laguna di Orbetello sia difesa nel suo delicato equilibrio naturale, a beneficio della vita sociale ed economica della comunità”.

Nella foto, da sinistra: Andrea Casamenti, Fabrizio Rossi, Giovanni Caso, Marco Simiani e Arturo Cerulli