Ripresi tutti i corsi gratuiti della Cadic: il programma delle iniziative

Porto Santo Stefano (Grosseto). Con l’inizio di settembre, la Cattolica associazione di impegno civile (Cadic) di Porto Santo Stefano ha ripreso le attività che la contraddistinguono. Corsi rivolti a tutte le fasce sociali, dai bambini a quanti si trovano in stato di bisogno, che le addette tengono a titolo completamente gratuito.

I corsi

Intanto giovedì 14 settembre termina il corso estivo ScuolaSì contro la dispersione scolastica, che riprenderà a metà ottobre. Il corso di ricamo partirà invece martedì 3 ottobre con cadenza bisettimanale: il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 18.30.

Il corso “Armonie del movimento” si sta tenendo due volte a settimana nella sede principale di corso Umberto 51. Dal 3 settembre ha riaperto anche l’ufficio pratiche per la compilazione di 730, Isee, rapporti con l’Inps ed altro ancora. L’ufficio è attivo il mercoledì pomeriggio, dalle 16 alle 18.

Di nuovo aperto, dopo la pausa estiva, il centro di ascolto, che resta a disposizione ogni mercoledì con orario dalle 10 alle 12 . Ogni giovedì due volte al mese è in funzione il centro di distribuzione alimentari per famiglie in difficoltà. E, per curare l’aspetto più ludico, nel corso dell’anno verranno programmate gite sociali, la prima delle quali ad Ischia, dal 22 al 29 ottobre.