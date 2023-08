Gli yacht Armada e Wizard e la nave da crociera Nautica solcano il mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Si, martedì mattina, proprio di fronte il balcone/plancia della sede di Artemare Club che si affaccia sul lungomare Giugiaro di Porto Santo Stefano, due importanti yacht, Armada e Wizard, e la nave da crociera Nautica erano lo spettacolo più ammirato da residenti e turisti.

Racconta il comandante Daniele Busetto che Armada è un superyacht da 54 metri in acciaio e alluminio, precedenteente chiamato “Prima”, all’altezza del suo attuale nome, essendo il primo ad esibire con orgoglio il marchio Columbus ed il primo a ricevere la notazione di classe Green Plus; da allora non ha mai smesso di essere un faro in termini di eleganza di stile, comfort senza compromessi e di ben bilanciato design di interni-esterni.

Wizard è uno Sloop di 24 metri progettato dal famoso studio Vallicelli e costruito dal cantiere Yacht 2000, dalle prestazioni sorprendenti e dal design italiano esemplare. con scafo in composito kevlar e resina epossidica, ponte in teak ed interni in legno di rovere chiaro e wengè, ultimo refit estetico e meccanico effettuato nel 2019.

Nautica è una nave da crociera costruita nel 1999 dai Chantiers de l’Atlantique Saint Nazaire in Francia per la compagnia di crociere Renaissance Cruises, dal 2005 fa parte della compagnia crocieristica Oceania Cruises, ha una lunghezza di 181 metri, un equipaggio di 373 membri e ha 349 cabine.

Il comandante aggiunge che l’Argentario è luogo di mare famoso, con 150 anni di storia di Yachting internazionale, e pertanto tra i più antichi del Mediterraneo e ha visto nei suoi porti ormeggiare panfili di re e regine e le più famose barche, dall’Elettra di Guglielmo Marconi ad “A”, il più grande yacht a vela del mondo. Le acque del promontorio sono state solcate dalla fine dell’Ottocento da Enrico Alberto d’Albertis a bordo del Violante e del Corsaro, i suoi due cutter, fino alle imbarcazioni dei più grandi esponenti della vela mondiale, tra i quali German Frers, Dennis Conner, Doug Peterson e Olin Stephens.