Palio marinaro dell’Argentario: Ambra Sabatini madrina della manifestazione

Porto Santo Stefano (Grosseto). Madrina del Palio marinaro dell’Argentario numero 80. La campionessa paralimpica Ambra Sabatini torna ospite d’onore della gara remiera di Ferragosto.

Il direttivo dell’Ente Palio Marinaro dell’Argentario, guidato dal comandante Emilio Sclano e dal delegato del sindaco Giovanni Loffredo, ha voluto avere accanto a se la nuova campionessa mondiale paralimpica che a Parigi ha infranto il record del mondo dei 100 metri T63, abbattendo per la prima volta il muro dei 14 secondi. Un risultato eccezionale, quello dell’atleta argentarina, al quale il il Palio vuole rendere omaggio in occasione dell’edizione numero 80 della manifestazione.

Tenacia, lavoro sacrifici: i valori sportivi di Ambra Sabatini, sprinter che gareggia per le Fiamme Gialle, riflettono lo spirito e i valori della manifestazione più amata di Porto Santo Stefano, il Palio marinaro. La primatista mondiale dei 100 metri piani, che vive a Porto Ercole con la famiglia, dopo l’edizione del 2022 sarà nuovamente il 15 agosto la madrina della manifestazione, accompagnerà il corteo dei rioni e delle autorità nella sfilata e parteciperà al sorteggio per l’assegnazione dei gavitelli ai rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle.

Ambra Sabatini

Ambra è un simbolo per lo sport italiano. La campionessa, già premiata per il suo risultato ai Giochi di Tokyo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata designata nel 2022 Atleta paralimpica dell’anno. Nel maggio di quell’anno ha infranto il record del mondo dei 200 metri T63 nell’ultima giornata degli Italian Open: è stata la prima volta al mondo sotto i trenta secondi.

La sua è una storia di rivincita. Il 5 giugno 2019, mentre si recava a un allenamento a Grosseto, lo scooter su cui viaggiava insieme al padre venne colpito sulle strade dell’Argentario da un’auto che invase la corsia di marcia: in seguito all’incidente la ragazza ha subìto l’amputazione della gamba sinistra sopra il ginocchio. Grazie ad una protesi è tornata a gareggiare fino ad arrivare all’oro ai Giochi paralimpici di Tokyo del 2020, dove nei 100 metri ha segnato, con un tempo di 14“11, il record mondiale. Quest’anno è arrivato il record ai Campionati mondiali di Parigi sui 100 metri con il risultato di 13.98. La tenacia dell’atleta emerge dalle sua stesse parole sul suo profilo social: “Per molti quel record potrebbe essere solo un numero, ma per me non lo è. Per me è tutto. Racchiude un anno di lavoro, sacrifici, obiettivi, allenamenti, lacrime e sorrisi. Vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più“. Concetti universali validi per tutte le discipline sportive e anche per il Palio.

Il programma del Palio

Ora è conto alla rovescia per la gara: dopo il corteo storico dell’11 agosto con la lettura del bando di sfida, il 13 agosto si svolgerà, alle 19, la misurazione dei remi e dei timoni con la riconsegna delle imbarcazioni e alle 21.30 la presentazione degli equipaggi. Il 14 agosto è prevista alle 18.30 la Santa Messa, con la benedizione degli equipaggi, e alle 21.30 la processione dell’Assunta.

Il 15 agosto il momento più atteso: alle 17 la sfilata dei rioni e alle 19.15 il Palio marinaro dell’Argentario. Il numero 80.