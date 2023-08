Selezioni Miss Italia: una ragazza maremmana arriva alla finale regionale

Al Don Carlos di Chiesina Uzzanese (Pistoia) scelto il gruppo delle 24 finaliste regionali per Miss Toscana e Kelly Modaro, di Montecatini Terme ,si aggiudica il titolo di Miss Eleganza Toscana 2023.

La semifinale regionale, punto cardine per il proseguo del concorso, si è svolta domenica 6 agosto al dancing discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese, dove, tra le 50 concorrenti convocate, è stato scelto il gruppo delle 24 finaliste regionali che si contenderanno i rimanenti 6 titoli satellite e parteciperanno all’elezione di Miss Toscana 2023.

Tra il gruppo delle 24 finaliste, Kelly Modaro, di Montecatini Terme, è stata eletta Miss Eleganza Toscana, primo titolo satellite che le da il diritto a partecipare alle prefinali nazionali di Miss Italia, in programma nella prima decade di settembre.

Miss Eleganza Toscana è stata premiata da Andrea Giusti, in rappresentanza del dancing discoteca Don Carlos, ed ha ricevuto da Michela Campores,, della gioielleria Top-Time, il Monile di Pistoia. il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

Veramente arduo il lavoro della giuria, presieduto da Alessandro Fontanelli, coordinatore degli stilisti di New Look, e come segretario da Enrico Salvadori, giornalista e scrittore, nel dover scegliere tra un nutrito e qualificato gruppo di concorrenti provenienti da tutta la Toscana il gruppo delle 24 finaliste regionali.

Fra di loro anche Benedetta Alocci, di 18 anni, di Porto Santo Stefano.

La serata è stata presentata da Raffaello Zanieri, ospiti della serata Sharon Gruttadauria, Miss Elba 2023, e Arianna Polidori, finalista nazionale eletta alle prefinali nazionali di Miss Italia 2022 con il titolo di Miss Toscana.

L’organizzazione della serata è stata curata dall’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme, responsabile del concorso di Miss Italia da oltre 40 anni per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli , Stefano Petruzzi, con la collaborazione al concorso da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia, e da Andrea Giusti, per il dancing discoteca Don Carlos .

Il prossimo appuntamento con le fasi del concorso è programmato per giovediì 10 agosto a Poppi, dove verrà eletta Miss Miluna Toscana 2023.