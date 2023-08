Il Ministro della Disabilità in visita a “La casa di Mario”: “Realtà importante per il territorio”

Orbetello (Grosseto). Ieri pomeriggio il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha visitato “La Casa di Mario” a Orbetello, progetto dell’associazione “Oltre lo sguardo Aps”, impegnata dal 2006 al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie in Toscana e nel Lazio.

“È stata un’occasione molto importante per conoscere da vicino l’attività che l’associazione realizza per il ‘Durante e Dopo di noi’ dei ragazzi più fragili – spiega il Ministro –, un luogo di accoglienza e di condivisione, un posto sicuro e familiare dove i ragazzi possono sentirsi a Casa. È fondamentale saper cogliere pienamente i bisogni, e strutturare percorsi di vita specifici per ognuno dei ragazzi ospiti della struttura.

Si tratta di una realtà preziosa per le famiglie e per l’intera comunità. Mi auguro che ‘La Casa di Mario’ possa proseguire la sua attività in maniera sempre più sostenuta dal territorio e soprattutto che possa concretizzarsi in maniera diffusa la realizzazione dei Progetti di Vita e del budget di progetto per ricomporre risorse, servizi e azioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale per garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie una vita piena, dignitosa e sempre più partecipata, come previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”.

La visita

Nel corso della visita il Ministro ha incontrato i ragazzi, accompagnata dal presidente dell’associazione Elena Improta, che negli ultimi giorni aveva iniziato lo sciopero della fame a seguito di una difficile vicenda personale e giudiziaria, e con la quale ha potuto parlare di vari temi che riguardano l’assistenza, le famiglie, la Legge 112/2016 e il rapporto con gli enti territoriali.

Il commento della Lega

“Il Ministro Alessandra Locatelli, visitando ‘La casa di Mario’ a Orbetello, ha dato un’ulteriore dimostrazione di sensibilità, affidabilità e interesse verso il territorio e le sue strutture. Soprattutto ha dimostrato attenzione e rapidità di azione, visto che ad una settimana dal primo contatto e dalla richiesta di incontro, concordata con la presidente dell’Aps ‘Oltre lo Sguardo’ Elena Improta, si è resa disponibile ed è venuta ad incontrarla in Maremma”.

Così il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella e la segretaria intercomunale della sezione ‘Colline dell’Albegna’ Silvia Magi dopo la visita del Ministro per la Disabilità a “La casa di Mario’.

“Come Lega – spiega Pacella – abbiamo lavorato sottotraccia per riuscire a fare incontrare la bella realtà gestita dall’Aps ‘Oltre lo Sguardo’ con il Ministro Locatelli. Abbiamo evitato proclami e promesse, ma grazie all’azione di Silvia Magi, mia e del commissario regionale Baroncini, in pochi giorni siamo riusciti a mettere in contatto la Locatelli e la Improta con la visita alla struttura. Una visita che era stata preceduta da quella del vicepresidente della Commissione Sanità e Sociale del Consiglio regionale Andrea Ulmi, che si attiverà in ambito fiorentino. Crediamo che in questo momento la cosa più importante sia salvaguardare la struttura e aiutare la signora Improta nella ormai nota vicenda delle spese legali dopo la lunga causa con una clinica romana, legata alla nascita del figlio Mario. Noi abbiamo dato il nostro contributo con la speranza che l’intervento del Ministro possa essere risolutivo”.

Soddisfatta la segretaria intercomunale Silvia Magi, che è anche assessore alla sanità di Orbetello.

“Mi sono immediatamente attivata – spiega Magi -, oltre che nel ruolo politico e istituzionale, anche in quello di amica e persona che stima Elena Improta per quello che sta facendo per la nostra comunità. Ringrazio il Ministro Alessandra Locatelli per la visita e per avermi voluta al suo fianco durante l’incontro con la Improta, riconoscendo il contributo che abbiamo dato. La Locatelli è stata sensibile alle istanze presentate e sono convinta, per la competenza dimostrata, che saprà lavorare per trasformare in realtà le esigenze della Casa di Mario, che sono anche quelle di altre migliaia di strutture in tutta Italia. Il fatto che la Locatelli, prima che Ministro, sia stata un’educatrice specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica, abbia lavorato nel campo dell’assistenza e della cura delle persone affette da disabilità intellettiva, sia stata impegnata nel volontariato, oltre che assessore e vicesindaco di Como e assessore regionale al sociale in Lombardia, lascia intendere quanto sia elevata la sua sensibilità sul tema. Ho avuto veramente la sensazione che nel colloquio con Elena Improta ci trovassimo tra persone che conoscono la tematica, le sue criticità e con la voglia di risolverle”.